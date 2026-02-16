ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанин остана без колата си заради тежко нарушение на закона
Около 2.30 ч. в неделя на територията на район "Източен“ 42-годишният криминално проявен и осъждан мъж бил седнал зад волана на лек автомобил "Форд“ с концентрация на алкохол над 2,3 промила. Извършителят отказал да даде кръвна проба за химически анализ.
В рамките на започнатото бързо производство личното му моторно превозно средство е иззето по установения ред.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 89
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Голям удар на полицията в Пловдив, мъж и жена са арестувани
16:58 / 16.02.2026
Мехмед остава в ареста, след като погуби един и тежко рани друг п...
16:50 / 16.02.2026
Преобразяват напълно три военни имота в Пловдив
16:21 / 16.02.2026
Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено прав...
16:13 / 16.02.2026
Ще съдят шофьора, предизвикал кървавото меле в Пловдивско
14:32 / 16.02.2026
НСИ публикува официалните данни за заплатите в Пловдив и областта...
14:07 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS