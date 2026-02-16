ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин остана без колата си заради тежко нарушение на закона
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:23
©
Пловдивчанин остана без колата си, след като бе заловен да шофира в нетрезво състояние.

Около 2.30 ч. в неделя на територията на район "Източен“ 42-годишният криминално проявен и осъждан мъж бил седнал зад волана на лек автомобил "Форд“ с концентрация на алкохол над 2,3 промила. Извършителят отказал да даде кръвна проба за химически анализ.

В рамките на започнатото бързо производство личното му моторно превозно средство е иззето по установения ред.


