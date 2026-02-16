Пловдивчанин остана без колата си заради тежко нарушение на закона

© Пловдивчанин остана без колата си, след като бе заловен да шофира в нетрезво състояние.



Около 2.30 ч. в неделя на територията на район "Източен“ 42-годишният криминално проявен и осъждан мъж бил седнал зад волана на лек автомобил "Форд“ с концентрация на алкохол над 2,3 промила. Извършителят отказал да даде кръвна проба за химически анализ.



В рамките на започнатото бързо производство личното му моторно превозно средство е иззето по установения ред.