© Plovdiv24.bg виж галерията Здравейте! Първо искам да съобщя, че след като се разходих по Главната днес, съм изключително доволен от новата украса. Особенно с павилионите и украсата около тях в района на пощата. А дори все още не всичката украса е сложена и включена, т.е. тепърва ще става по-хубаво. Това съобщи читател на Plovdiv24.bg.



Но добави и друго:



Но тук вече идва нещ, на което искам да обърна сериозно внимание. В района на "Макдоналдс" и Общината се монтират големи арки. Но за да са закрепени стабилно, майсторите разпробиват паважната настилка.



Искам да попитам - в центъра на Виена или на площада в Милано дали някой по такъв метод ще свърши тази работа? Разбирам, че това е най-бързият начин да бъде свършено, но дали е най-удачният?



И какво ще остане, след като премахнат декорацията? Дано е регламентирано от съответните органи...