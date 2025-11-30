ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Украсата е супер, но вижте ето това!
Но добави и друго:
Но тук вече идва нещ, на което искам да обърна сериозно внимание. В района на "Макдоналдс" и Общината се монтират големи арки. Но за да са закрепени стабилно, майсторите разпробиват паважната настилка.
Искам да попитам - в центъра на Виена или на площада в Милано дали някой по такъв метод ще свърши тази работа? Разбирам, че това е най-бързият начин да бъде свършено, но дали е най-удачният?
И какво ще остане, след като премахнат декорацията? Дано е регламентирано от съответните органи...
