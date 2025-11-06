© Plovdiv24.bg виж галерията Преди дни Plovdiv24.bg публикува сигнал за паркирането пред училище "Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив.



Десетки автомобили там спират неправилно, като от едната страна се образува редица, а от другата често има по две редици, които почти изцяло блокират движението. По средата на улицата също се спира, за да се вземат децата, което напълно затруднява преминаването на други автомобили.



Тези дни получихме сигнал за подобна ситуация пред друго училище в центъра на Пловдив. А именно - "Свети Паисий Хилендарски".



Наш читател уточнява, че сутрин и вечер родители-нарушители паркират най-безцеремонно по улица "Родопи", на метри от входа на училището, за да оставят или вземат децата си от школото.



Лошо няма, но стига законът да не се нарушава, казва пловдивчанинът. И уточнява, че пред повечето училища в Пловдив картинката е сходна.



"Каквито родителите - такива и децата. Трагедия. Вие какво очаквате, нещо друго ли?", риторично пита пловдивчанинът, изпратил сигнала до нас.



За други изцепки на ученици от същото учебно заведение - четете тук!