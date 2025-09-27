ИЗПРАТИ НОВИНА
Пушещи като комини ученици превърнаха район до училището в кочина
Автор: Георги Кирилов 15:39Коментари (0)799
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Бивши и настоящи ученици от
Ученици от Средно училище "Свети Паисий Хилендарски“ в Пловдив превръщат района около школото буквално в кочина. Това твърди читател на Plovdiv24.bg, който се свърза с нашата редакция. Човекът ни изпрати и снимки.

"Това е ежедневно, без събота и неделя естествено - по простата причина, че тогава ги няма. Фасове, кенчета от газирани напитки или енергийни такива и още каквото друго се сетите.

Липса на елементарни навици и възпитание. Да не говорим за вредите от тютюнопушенето. При това става дума за деца на по 15-17 години. Всяко междучасие, за да не са на самата улица "Родопи", се събират около входовете на блока, разположен точно срещу училището - защото там не се виждат от никого, освен от живеещите наоколо.

Пушат, хвърлят си фасовете и така до следващия път. Тези деца имат ли родители? В апартаментите си пушат ли и къде си изхвърлят цигарите? Директорът на училището също може да се намеси. Голям срам и резил", не крие разочарованието си нашият читател.







