ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пушещи като комини ученици превърнаха район до училището в кочина
Ученици от Средно училище "Свети Паисий Хилендарски“ в Пловдив превръщат района около школото буквално в кочина. Това твърди читател на Plovdiv24.bg, който се свърза с нашата редакция. Човекът ни изпрати и снимки.
Намерете бивши съученици, състуденти, колеги и стари приятели! Регистрирайте се или влезте в профила си.
"Това е ежедневно, без събота и неделя естествено - по простата причина, че тогава ги няма. Фасове, кенчета от газирани напитки или енергийни такива и още каквото друго се сетите.
Липса на елементарни навици и възпитание. Да не говорим за вредите от тютюнопушенето. При това става дума за деца на по 15-17 години. Всяко междучасие, за да не са на самата улица "Родопи", се събират около входовете на блока, разположен точно срещу училището - защото там не се виждат от никого, освен от живеещите наоколо.
Пушат, хвърлят си фасовете и така до следващия път. Тези деца имат ли родители? В апартаментите си пушат ли и къде си изхвърлят цигарите? Директорът на училището също може да се намеси. Голям срам и резил", не крие разочарованието си нашият читател.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът на Пловдив: Елате на фонтана да гледаме мача на голям екра...
13:27 / 27.09.2025
Откриха най-новата атракция в Пловдив
10:35 / 27.09.2025
Световен шампион ще се включи във Велопохода на толерантността в ...
07:30 / 27.09.2025
През почивните дни се очаква временно ограничение на движението в...
07:00 / 27.09.2025
Авариен ремонт на ВиК ограничава движението "Прослав"
20:34 / 26.09.2025
Немски студент е изчезнал в Пловдив
20:17 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS