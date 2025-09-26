ИЗПРАТИ НОВИНА
Откриват възстановения воден часовник на Сахат тепе
Автор: Диана Бикова 08:38Коментари (0)93
Възстановеният по антични образци воден часовник (клепсидра) ще бъде официално открит тази събота от 10 ч. Най-новата атракция на Пловдив се намира на върха на Сахат тепе в непосредствена близост до телевизионната кула. Часовникът е дарение от инициативен комитет и се възстановява в партньорство с район "Централен". Той е изработен от пловдивския майстор Виктор Лимонов - осмо поколение майстор-леяр, предава Plovdiv24.bg.

На откриването ще присъстват кметът на район "Централен" Георги Стаменов и представители на дарителското сдружение. Кратка историческа беседа за часовниците на Античния Филипопол ще изнесе изследователят и общественик Димитър Райчев, уточняват от районното кметство.

Клепсидрата на Сахат тепе е единственият възстановен и монтиран на открито часовник от този тип в България. В античния свят е имало такива часовници само в Атина и Александрия. Според историческите данни в древния Филипопол е имало воден часовник в периода между 126 и 161 г. след Христа. Той е бил построен в някогашен храм на римската богиня Венера. 

Административната процедура за възстановяването на клепсидрата е проведена в периода 2020-2022 г., след което е издирен майстор да изработи копие по оригинални чертежи.







