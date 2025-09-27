ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха най-новата атракция в Пловдив
На откриването присъстваха кметът на район "Централен" Георги Стаменов и представители на дарителското сдружение. Кратка историческа беседа за часовниците на Античния Филипопол изнесе изследователят и общественик Димитър Райчев, уточняват от районното кметство.
Клепсидрата на Сахат тепе е единственият възстановен и монтиран на открито часовник от този тип в България. В античния свят е имало такива часовници само в Атина и Александрия. Според историческите данни в древния Филипопол е имало воден часовник в периода между 126 и 161 г. след Христа. Той е бил построен в някогашен храм на римската богиня Венера.
Административната процедура за възстановяването на клепсидрата е проведена в периода 2020-2022 г., след което е издирен майстор да изработи копие по оригинални чертежи.
