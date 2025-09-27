ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Откриха най-новата атракция в Пловдив
Автор: Диана Бикова 10:35Коментари (1)2221
©
виж галерията
Възстановеният по антични образци воден часовник (клепсидра) бе официално открит преди минути, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Най-новата атракция на Пловдив се намира на върха на Сахат тепе в непосредствена близост до телевизионната кула. Часовникът е дарение от инициативен комитет и се възстановява в партньорство с район "Централен". Той е изработен от пловдивския майстор Виктор Лимонов - осмо поколение майстор-леяр.

На откриването присъстваха кметът на район "Централен" Георги Стаменов и представители на дарителското сдружение. Кратка историческа беседа за часовниците на Античния Филипопол изнесе изследователят и общественик Димитър Райчев, уточняват от районното кметство.

Клепсидрата на Сахат тепе е единственият възстановен и монтиран на открито часовник от този тип в България. В античния свят е имало такива часовници само в Атина и Александрия. Според историческите данни в древния Филипопол е имало воден часовник в периода между 126 и 161 г. след Христа. Той е бил построен в някогашен храм на римската богиня Венера. 

Административната процедура за възстановяването на клепсидрата е проведена в периода 2020-2022 г., след което е издирен майстор да изработи копие по оригинални чертежи.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Световен шампион ще се включи във Велопохода на толерантността в ...
07:30 / 27.09.2025
През почивните дни се очаква временно ограничение на движението в...
07:00 / 27.09.2025
Авариен ремонт на ВиК ограничава движението "Прослав"
20:34 / 26.09.2025
Немски студент е изчезнал в Пловдив
20:17 / 26.09.2025
Абсурд в Пловдив: Циментираха дърво в "Тракия"
22:32 / 26.09.2025
Пловдив с голямо отличие
19:18 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
11:15 / 25.09.2025
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
19:55 / 25.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: