|Закон от физиката е използван при изработката на най-новата атракция в Пловдив
Съоръжението е от две части - отгоре са изписани месеците, часовете и минутите, а отдолу е водният механизъм, който задвижва цялата система. При изпълването на времето ангелче показва колко е часът, разказа пред камерата на Plovdiv24.bg творецът.
Римляните са делели часовете на дневни и нощни, затова и скалата е раздела до 12. Тези, които можели да си позволят, работели до обяд, т.е. до 6 часа дневно време по техния часовник. Оттам идва думата "сиеста" - т.е. "сест", което значи "шест", обясни Лимонов.
Основен елемент в механизма е водата. Тя циркулира в два скачени съда - първо е в цилиндъра, отброяващ минутите, и при достигане на определено ниво, се излива в другия съд, отброяващ часовете. Когато стигне 12, процедурата започва отначало. В същото време ангелче показва с едната си ръка колко е часът, с другата - минутите.
Лимонов разказа, че е използван закон от физиката. Голямото предизвикателство било да се напъха цялата тази система в малък обем.
"Истинско мъчение беше. Аз участвах в направата на проекта и тогава все още нямах пълното виждане какво ще се случи. Имаше архитекти, които го правиха, стигнахме до този обем, който ми се струваше голям. Но всъщност е изключително малък, защото цилиндърчето, което събира водата, трябва 12 пъти да се излее в цилиндърчето, което събира часовете, а цилиндърчето, което събира часовете, трябва да е по-ниско от цилиндърчето на водата, нищо че тук са еднакви. Височината е мъничка и обемът е малък" - обясни авторът.
Репликата на клепсидрата е изработена от месинг, мед, желязо и гранит. Водният часовник е поставен на площадката до Телевизионната кула. Пространството е напълно обновено, почистено и облагородено е. По алеята към върха е сложено ново осветление, разказа районният кмет Георги Стаменов. Площадката е под постоянно видео наблюдение.
