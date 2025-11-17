ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриват най-новата атракция в Пловдив
Събитието ще се проведе пред бившата бирария, до сградата на Регионалния природонаучен музей – Пловдив, и ще бъде съпроводено от богата празнична програма – с автентични африкански ритми, песни и танци, както и изпълнения на живо с традиционни инструменти, които ще пренесат присъстващите в магията и колорита на Африка и Австралия.
В новата зала посетителите ще имат възможност да се срещнат отблизо с невероятното биоразнообразие на Африка и Австралия. Сред експонатите ще откриете черна антилопа, птицечовка, коала, африкански бивол, гепард, казуар, хиена, хипопотам, както и още десетки впечатляващи представители на дивата природа.
Тази експозиция е истинско пътешествие през чудесата на света – от саваните на Африка до екзотичните гори на Австралия.
Регионалният природонаучен музей – Пловдив прави още една смела крачка към модерното, интерактивно и образователно представяне на природата, вдъхновявайки както деца, така и възрастни да опознават и пазят богатството на нашата планета.
Музеят кани всички жители и гости на града под тепетата да споделят този незабравим и вдъхновяващ момент, да се докоснат до чудесата на природата и да отпразнуват заедно едно от най-вълнуващите културни събития на годината!
