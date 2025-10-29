ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Диана Бикова 16:50
Новият високотехнологичен европейски завод на Shanghai Unison Aluminum Products Co. беше открит с официална церемония. Той се намира в "Тракия икономическа зона“ – Индустриална зона Марица, с. Радиново, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Луо Шибинг, генерален мениджър на Shanghai Unison Aluminium Products, официално откри завода заедно с инж. Пламен Панчев, създател и изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона". Сред официалните гости са вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместникът му Владимир Темелков. На събитието присъстват висши държавни и общински служители, водещи политици и изтъкнати представители на бизнес елита на България.

Реализацията на проекта "ЗиЕс Юръп“ е първата успешна китайска индустриална инвестиция в България, която е важен етап от стратегията на групата за разширяване в Европа и утвърждава страната ни и ТИЗ като привлекателна дестинация за иновации и високи технологии.

Новото предприятие представлява ключова инвестиция на "Шанхай Юнисон алуминиеви продукти“ в европейския регион. Заводът е оборудван с най-съвременни производствени линии за алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия и ще създаде над 100 нови работни места.

Инвестицията се реализира върху имот с площ 35 000  кв. м. Първият етап е изграждане и въвеждане в експлоатация на производствена сграда върху 12 000 кв.м. В процес на реализиране е вторият етап, по време на който ще се изгради друга производствена сграда върху 10 000 кв. м. Изпълнител и на двата обекта е пловдивската строителна компания "Сиенит строителна група“ АД.

Инвестицията за първия етап е 18,7 млн. лева. "ЗиЕс Юръп“ са сертифициран инвеститор клас А.



