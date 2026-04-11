Автобусна линия №21 ще се движи извънредно в нощта на Възкресение Христово. Тя е петата линия, включена в извънредното разписание за празничната нощ, съобщиха за Plovdiv24.bg от общинската администрация.

Припомняме, че по разпореждане на кмета на Пловдив Костадин Димитров, ще бъде осигурен извънреден градски транспорт в нощта срещу 12 април 2026 г.

Автобусни линии №1, №4, №21, №26 и №66 ще се движат с удължено работно време до 01:30 ч. и ще осъществяват транспортна връзка на централната част на града с останалите райони.

Мярката има за цел да осигури възможност на гражданите, посетили храмовете в празничната нощ, да се приберат от центъра до различните части на града.