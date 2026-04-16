На Светъл четвъртък от Светлата седмица се благославят светите апостоли Йоан и Яков.

Яков и Йоан били рибари подобно на баща си. Те били сред първите, които Исус избрал за свои последователи. Когато той ги поканил да го последват, двамата веднага оставили рибарския си занаят и тръгнали с него.

След време Исус избрал 12 от последователите си да бъдат негови апостоли. Яков и Йоан били едни от тях. В Евангелията братята Яков и Йоан се наричат синове Зеведееви по името на техния баща Зеведей, а също така според евангелист Марко, Иисус наричал братята Воанергес (в превод: синове на гърма), очевидно заради силния и поривист характер.

Както всички дни от Светлата седмица и Светли четвъртък има важно богословско значение. Това е денят, в който Църквата продължава да празнува победата на Христос над смъртта и греха.

Светлият четвъртък е единствен, който по традиция се смята за щастлив. Смята се, че на този ден, всички места, където живеят нечестивите сили са затворени, че по земята излизат добри божества, затова и на хората в този четвъртък им върви.

На този ден не трябва да се започва работа, особено тази, която обикновено не ви върви от ръка. Също така трябва да се отправи молба за изгубено желание и то ще се изпълни.

Според народните вярвания обаче този ден е наречен "лош“. Това е вторият ден от седемте четвъртъка до Спасовден и му се отдавало особено внимание.