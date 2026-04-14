През 2027 година Великден ще бъде отбелязан на различни дати от християните по света. За православните вярващи той ще настъпи на 2 май, докато за католиците и протестантите ще бъде на 28 март.

Причината за различните дати не е случайна, а се корени дълбоко в историята на християнството. Още на Първи вселенски събор през 325 г. е било решено Великден да не се празнува на фиксирана дата, а да се определя всяка година по специално правило. Според него празникът трябва да бъде в първата неделя след първото пълнолуние, което настъпва след пролетното равноденствие. Това правило звучи сравнително ясно, но в практиката му се появяват различия, които водят до днешното разминаване.

Една от основните причини е използването на различни календари. В западния свят се прилага Григориански календар, който е по-точен и се използва в гражданския живот в почти целия свят. Православната църква обаче традиционно се придържа към Юлиански календар или към система, която запазва неговата логика при изчисляването на Великден. Разликата между тези два календара днес е 13 дни, което автоматично измества и изчисленията за празника.

Към това се добавя и фактът, че двете традиции използват различни методи за определяне на така нареченото пасхално пълнолуние. Това не е точно астрономическото пълнолуние, а изчислено по църковни таблици събитие, което може да се различава от реалното небесно явление. Така дори когато се изхожда от едно и също правило, резултатът може да бъде различен.

Още една съществена особеност в православната традиция е връзката с Пасха. Според установеното разбиране Великден трябва да бъде след този еврейски празник, защото събитията около Разпятието и Възкресението на Христос са свързани именно с него. В западното християнство това условие не се спазва строго, което също допринася за разминаването.

Въпросът дали е възможно всички християни да празнуват Великден на една и съща дата се обсъжда отдавна. Различни международни организации, включително Световен съвет на църквите, предлагат решения, които биха могли да доведат до единство. Сред идеите е всички църкви да използват едни и същи астрономически изчисления или дори да се въведе фиксирана неделя, например в средата на април.