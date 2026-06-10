Истинската причина за хроничния дефицит на лекарства в България е реекспортът, изкупуването на евтини у нас медикаменти и препродажбата им в чужбина на много по-висока цена. Това заяви председателят на Центъра за защита на правата в здравеопазването и бивш здравен министър д-р Стойчо Кацаров пред репортера Цоня Събчева. Повод за разговора беше поредният дефицит, този път на произвеждания в Ирландия кръворазредител "Еликвис". А темата за лекарствените канали в България придоби особена тежест на фона на разследването срещу бивш заместник-здравен министър за участие в международна контрабанда с медикаменти.
"Това е генералната причина за дефицита"
Логиката, която Кацаров разви пред Цоня Събчева, е изцяло икономическа. Цените на много лекарства в България са значително по-ниски, отколкото в други държави от Европейския съюз, обясни той. Именно тази разлика създава възможност медикаменти да бъдат изкупувани у нас и препродавани там, където се търгуват по-скъпо, при което търговците реализират печалба от всяка опаковка, купена евтино в България и продадена в чужбина.
"Това е генералната причина за дефицита на лекарствата", категоричен беше бившият министър, като посочи, че коренът е в самия модел на ценообразуване и реимбурсиране в страната.
Решението: Касата да договаря, не държавата да притиска
Според Кацаров изходът не е в административното занижаване на регистрираните цени.
Бившият министър посочи, че в редица европейски системи именно здравните каси или националните здравни служби действат като основен купувач и договарят директни отстъпки с производителите, вместо да разчитат на административно сваляне на цени. Този подход, по думите му, намалява стимула за реекспорт и води до по-стабилно снабдяване.
Контролът съществува само на хартия
Кацаров беше критичен и към съществуващите предпазни механизми. Формално има система, която трябва да проследява наличностите в аптечната мрежа и складовете за търговия на едро и да ограничава износа при спад под определени нива.
Като пример посочи периодично въвежданите временни забрани за износ на инсулин и други жизненоважни медикаменти, мерки, които според него остават краткосрочни и без траен ефект. Проблемът, обобщи Кацаров, не е в липсата на контрол, а в неговата неефективност.
"Проблемът е на политическо ниво"
Изводът на бившия здравен министър е, че без законодателна намеса системните дефекти няма да изчезнат. "Проблемът е на политическо ниво и изисква поправки в закона", заяви той пред Цоня Събчева, като уточни, че става дума за Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и свързаните наредби. Именно тази рамка определя правилата за ценообразуване, реимбурсиране и контрол върху движението на лекарствата.
Сянката на разследването за лекарствен канал
Думите на Кацаров за непрозрачните лекарствени потоци идват в момент, в който темата за търговията с медикаменти в България е под особено напрежение. Plovdiv24.bg вече разкри, че бивш заместник-министър на здравеопазването от служебния кабинет "Гюров" се сочи като участник в международен трансграничен канал за скъпоструващи лекарства - Владимир Афенлиев. Разследването се води от властите на Гърция, Германия и България. По предварителни данни скъпи медикаменти, регистрирани в Германия, са постъпвали в гръцки и български болнични аптеки без сертификат за качество и с неистински придружаващи документи.
Plovdiv24.bg отправи официални запитвания до Министерството на здравеопазването и до Прокуратурата дали Афенлиев е разследваното лице, но повече от месец институциите мълчат, нито потвърждават, нито опровергават. До официално произнасяне на компетентните органи Афенлиев се ползва от презумпцията за невиновност.
Двете истории очертават един и същи проблем от два края: докато на едро системата позволява лекарства да напускат страната неконтролирано чрез реекспорт, разследването показва как същата непрозрачност на лекарствените потоци може да бъде използвана и за директна контрабанда. И в двата случая, както подчертава Кацаров, отговорността опира до законодателя.
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