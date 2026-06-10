Истинската причина за хроничния дефицит на лекарства в България е реекспортът, изкупуването на евтини у нас медикаменти и препродажбата им в чужбина на много по-висока цена. Това заяви председателят на Центъра за защита на правата в здравеопазването и бивш здравен министър д-р Стойчо Кацаров пред репортера Цоня Събчева. Повод за разговора беше поредният дефицит, този път на произвеждания в Ирландия кръворазредител "Еликвис". А темата за лекарствените канали в България придоби особена тежест на фона на разследването срещу бивш заместник-здравен министър за участие в международна контрабанда с медикаменти.

"Това е генералната причина за дефицита"

Логиката, която Кацаров разви пред Цоня Събчева, е изцяло икономическа. Цените на много лекарства в България са значително по-ниски, отколкото в други държави от Европейския съюз, обясни той. Именно тази разлика създава възможност медикаменти да бъдат изкупувани у нас и препродавани там, където се търгуват по-скъпо, при което търговците реализират печалба от всяка опаковка, купена евтино в България и продадена в чужбина.

"Това е генералната причина за дефицита на лекарствата", категоричен беше бившият министър, като посочи, че коренът е в самия модел на ценообразуване и реимбурсиране в страната.

Решението: Касата да договаря, не държавата да притиска

Според Кацаров изходът не е в административното занижаване на регистрираните цени.

Няма нужда да принуждаваме фармацевтичните компании да регистрират най-ниските цени в България. Те могат да поставят каквито цени желаят, въпросът е здравната каса, като единствен купувач на тези лекарства, да договори своите търговски отстъпки, така че да спести бюджетни средства обясни Кацаров.

Бившият министър посочи, че в редица европейски системи именно здравните каси или националните здравни служби действат като основен купувач и договарят директни отстъпки с производителите, вместо да разчитат на административно сваляне на цени. Този подход, по думите му, намалява стимула за реекспорт и води до по-стабилно снабдяване.

Контролът съществува само на хартия

Кацаров беше критичен и към съществуващите предпазни механизми. Формално има система, която трябва да проследява наличностите в аптечната мрежа и складовете за търговия на едро и да ограничава износа при спад под определени нива.

Тя беше създадена, за да контролира потока, но на практика не успява да предотврати изчезването на определени лекарства от пазара констатира Кацаров пред нашия репортер.

Като пример посочи периодично въвежданите временни забрани за износ на инсулин и други жизненоважни медикаменти, мерки, които според него остават краткосрочни и без траен ефект. Проблемът, обобщи Кацаров, не е в липсата на контрол, а в неговата неефективност.

"Проблемът е на политическо ниво"

Изводът на бившия здравен министър е, че без законодателна намеса системните дефекти няма да изчезнат. "Проблемът е на политическо ниво и изисква поправки в закона", заяви той пред Цоня Събчева, като уточни, че става дума за Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и свързаните наредби. Именно тази рамка определя правилата за ценообразуване, реимбурсиране и контрол върху движението на лекарствата.

Сянката на разследването за лекарствен канал

Думите на Кацаров за непрозрачните лекарствени потоци идват в момент, в който темата за търговията с медикаменти в България е под особено напрежение. Plovdiv24.bg вече разкри, че бивш заместник-министър на здравеопазването от служебния кабинет "Гюров" се сочи като участник в международен трансграничен канал за скъпоструващи лекарства - Владимир Афенлиев. Разследването се води от властите на Гърция, Германия и България. По предварителни данни скъпи медикаменти, регистрирани в Германия, са постъпвали в гръцки и български болнични аптеки без сертификат за качество и с неистински придружаващи документи.

Plovdiv24.bg отправи официални запитвания до Министерството на здравеопазването и до Прокуратурата дали Афенлиев е разследваното лице, но повече от месец институциите мълчат, нито потвърждават, нито опровергават. До официално произнасяне на компетентните органи Афенлиев се ползва от презумпцията за невиновност.

Двете истории очертават един и същи проблем от два края: докато на едро системата позволява лекарства да напускат страната неконтролирано чрез реекспорт, разследването показва как същата непрозрачност на лекарствените потоци може да бъде използвана и за директна контрабанда. И в двата случая, както подчертава Кацаров, отговорността опира до законодателя.