Новото българско правителство засега е готово само устно да подобри отношенията с Русия, а на практика нищо не се е променило. Това заяви руският посланик в София Елеонора Митрофанова в интервю за ТАСС в навечерието на Деня на Русия, коментирайки първите седмици от работата на кабинета, ръководен от Румен Радев. Според дипломата президентът призовава за връщане към дипломацията и прагматизъм, но реалните действия на българската външна политика остават непроменени, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Руска агресия" - терминът, който още доминира

Според Митрофанова разминаването между реториката и делата е видимо именно на международните платформи.

Румен Радев говори много внимателно и призовава за връщане към дипломацията, към прагматичен подход, но де факто нищо не се е променило, нито при външния министър, нито при дипломатите, представляващи България навън заяви Митрофанова

По думите ѝ терминът "руска агресия" продължава да доминира в българския език извън страната.

Любопитен е нюансът, който самата посланичка прави: "Искам да подчертая, че доминира извън България - тук, вътре, всичко звучи по-сдържано, официалните лица се опитват да избегнат тази тема." Тоест Москва отчита различен тон у дома и на международната сцена.

Защо Москва очакваше повече

Обяснението на дипломата защо изобщо е имало очаквания за промяна е директно политическо. Според нея Радев е постигнал толкова категорична и абсолютна изборна победа именно благодарение на подкрепата на онази част от населението, която симпатизира на Русия, гледа на него с надежда и очаква положителни политически промени.

В действителност обаче засега наблюдаваме по-умерена реторика на думи, докато в практическо отношение все още не се случва нищо съществено подчерта Митрофанова

Бизнесът замразен, енергетика няма

Митрофанова потвърди, че бизнес контактите между двете страни практически са замразени, а връзките, прекъснати по много въпроси. В сферата на енергетиката в момента не се водят никакви разговори, а като цяло остава неясно в кои области изобщо би могло да се преговаря.

Вероятно бихме могли да говорим за газ, но Европейският съюз няма да позволи това, така че нямам големи основания за оптимизъм допълни Митрофанова

Посланичката очерта и границите на възможното: "Румен Радев и неговото правителство ще направят всичко възможно в рамките на границите, които той е определил в Европейския съюз и НАТО. Те имат и ще имат този ограничител, тъй като са членове на тези съюзи." Затова, по думите ѝ, не бива да се очакват фундаментални промени в двустранните отношения, макар че Москва "внимателно следи ситуацията", а времето било твърде малко за категорични заключения.

София трябва да направи първата стъпка

Позицията на Митрофанова допълва по-ранно изказване на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която заяви, че Москва все още не е получила официални предложения или дипломатически сигнали от България за нормализиране на отношенията. За да се възобнови сътрудничеството, според нея София трябва драстично да промени външнополитическия си курс и да демонстрира способност да действа, основавайки се изцяло на собствените си национални интереси, а не на "наложени под натиск" решения.

Така, само седмици след смяната на властта в София, посланието от Москва е двойствено: вратата официално не е затворена, но топката е изцяло в българското поле, а очертаните от членството в ЕС и НАТО граници правят бърз обрат малко вероятен.