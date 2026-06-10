Новото българско правителство засега е готово само устно да подобри отношенията с Русия, а на практика нищо не се е променило. Това заяви руският посланик в София Елеонора Митрофанова в интервю за ТАСС в навечерието на Деня на Русия, коментирайки първите седмици от работата на кабинета, ръководен от Румен Радев. Според дипломата президентът призовава за връщане към дипломацията и прагматизъм, но реалните действия на българската външна политика остават непроменени, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Руска агресия" - терминът, който още доминира
Според Митрофанова разминаването между реториката и делата е видимо именно на международните платформи.
По думите ѝ терминът "руска агресия" продължава да доминира в българския език извън страната.
Любопитен е нюансът, който самата посланичка прави: "Искам да подчертая, че доминира извън България - тук, вътре, всичко звучи по-сдържано, официалните лица се опитват да избегнат тази тема." Тоест Москва отчита различен тон у дома и на международната сцена.
Защо Москва очакваше повече
Обяснението на дипломата защо изобщо е имало очаквания за промяна е директно политическо. Според нея Радев е постигнал толкова категорична и абсолютна изборна победа именно благодарение на подкрепата на онази част от населението, която симпатизира на Русия, гледа на него с надежда и очаква положителни политически промени.
Бизнесът замразен, енергетика няма
Митрофанова потвърди, че бизнес контактите между двете страни практически са замразени, а връзките, прекъснати по много въпроси. В сферата на енергетиката в момента не се водят никакви разговори, а като цяло остава неясно в кои области изобщо би могло да се преговаря.
Посланичката очерта и границите на възможното: "Румен Радев и неговото правителство ще направят всичко възможно в рамките на границите, които той е определил в Европейския съюз и НАТО. Те имат и ще имат този ограничител, тъй като са членове на тези съюзи." Затова, по думите ѝ, не бива да се очакват фундаментални промени в двустранните отношения, макар че Москва "внимателно следи ситуацията", а времето било твърде малко за категорични заключения.
София трябва да направи първата стъпка
Позицията на Митрофанова допълва по-ранно изказване на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която заяви, че Москва все още не е получила официални предложения или дипломатически сигнали от България за нормализиране на отношенията. За да се възобнови сътрудничеството, според нея София трябва драстично да промени външнополитическия си курс и да демонстрира способност да действа, основавайки се изцяло на собствените си национални интереси, а не на "наложени под натиск" решения.
Така, само седмици след смяната на властта в София, посланието от Москва е двойствено: вратата официално не е затворена, но топката е изцяло в българското поле, а очертаните от членството в ЕС и НАТО граници правят бърз обрат малко вероятен.
Голям Ботев
преди 1 ч. и 50 мин.
Руска Агресия! Няма как друг термин да бъде използван! Надявам се Радев да бъде мъж и да не се подава на натиска от този Крокозъбел.
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