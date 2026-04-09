По разпореждане на кмета на Пловдив Костадин Димитров в нощта на Възкресение Христово ще бъде осигурен извънреден градски транспорт по четири от линиите, които свързват централната част с останалите райони на града.

На 11-ти срещу 12 април 2026 г. автобусни линии № 1, № 4, № 26 и № 66 ще изпълняват курсове с удължено работно време до 01:30 часа, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.

Мярката има за цел да осигури възможност на гражданите, посетили храмовете в празничната нощ, да се придвижат от центъра до различните райони на града.