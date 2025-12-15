Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"

© Прокуратурата образува досъдебно производство във връзка с голяма кражба в АГ болница "Селена". Това съобщи за Plovdiv24.bg говорителят на прокуратурата Пламен Пантов.



Става въпрос за кражба от болничното заведение в размер на 3 милиона лева. По думите на прокурор Пантов в прокуратурата е бил подаден сигнал за липсващи пари в особено голям размер.



"На този етап се проверяват всички възможни версии. Предстои да се разпитат още много свидетели и да се приобщат документи относно произхода и последващото разпореждане с паричните суми, за да се установи какво в действителност се е случило", каза прокурор Пантов.



Това са първоначалните данни, а собствеността на парите тепърва ще се уточнява. Очаква се ръководството на болницата също да излезе с официално становище. Неофициално се твърди, че парите са собственост на д-р Ангел Ставрев.



АГ "Селена" е създадена през 2006 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност от д-р Ангел Ставрев, д-р Здравко Минев, д-р Снежана Топалова и още няколко техни колеги.



Частната болница разполага с акушеро-гинекологични отделения, собствена ин витро клиника, специализирани кабинети по акушерство и гинекология и др. Основен акцент е поставен върху проблемното забременяване и асистираните репродуктивни технологии.