Огромен пожар на 2 км от Пловдив, колите обръщат

За голям пожар съвсем близо до Пловдив научи Plovdiv24.bg. Най-вероятно горят сухи треви след пътен възел "Скобелева майка" в източна посока.



"Гори голям пожар на 2 километра от Пловдив в посока Садово. Има екипи на пожарната. Огънят достига пътя. Колите масово обръщат, преминаването е опасно", информира читател ан медията ни, който ни изпрати и кадър от огнената стихия.



"Има огромен пожар след табелата за Пловдив в посока Първомай! Внимавайте! Нищо не се вижда!", съобщи пловдивчанка в социалните мрежи.



В 14.43 часа е получен сигналът, на място са изпратени четири екипа огнеборци, съобщиха от пресцентъра на пожарната за читателите ни.