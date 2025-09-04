ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромен пожар на 2 км от Пловдив, колите обръщат
"Гори голям пожар на 2 километра от Пловдив в посока Садово. Има екипи на пожарната. Огънят достига пътя. Колите масово обръщат, преминаването е опасно", информира читател ан медията ни, който ни изпрати и кадър от огнената стихия.
"Има огромен пожар след табелата за Пловдив в посока Първомай! Внимавайте! Нищо не се вижда!", съобщи пловдивчанка в социалните мрежи.
В 14.43 часа е получен сигналът, на място са изпратени четири екипа огнеборци, съобщиха от пресцентъра на пожарната за читателите ни.
