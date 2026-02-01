ИЗПРАТИ НОВИНА
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:33
Сигналът за тежкия инцидент, при който джип е навлязъл в заведение в пловдивския район "Тракия“, е получен около 12:00 ч. днес на телефон 112, съобщиха от ОДМВР – Пловдив.

Както по-рано ви съобщихме става дума за ресторант "При Румен".

Незабавно към мястото са насочени екипи на полицията и Спешна помощ. На място медицински екип е прегледал една жена, която по предварителна информация не е получила сериозни наранявания.

Автомобилът е бил управляван от 64-годишен мъж. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Предстои той да бъде тестван и за наличие на наркотични вещества. В дадените обяснения мъжът е заявил, че е загубил контрол над автомобила.

