Както по-рано ви съобщихме става дума за ресторант "При Румен".



Незабавно към мястото са насочени екипи на полицията и Спешна помощ. На място медицински екип е прегледал една жена, която по предварителна информация не е получила сериозни наранявания.



Автомобилът е бил управляван от 64-годишен мъж. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Предстои той да бъде тестван и за наличие на наркотични вещества. В дадените обяснения мъжът е заявил, че е загубил контрол над автомобила.



Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. Местопроизшествието е запазено и се обслужва от служители на Пето районно управление на МВР Пловдив.



