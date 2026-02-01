ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежък инцидент в Пловдив, джип се вряза в ресторант
На мястото веднага са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Медиците са прегледали жена, която по предварителни данни не е пострадала сериозно.
Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. Местопроизшествието е запазено от служители на Пето РУ.
Очаквайте подробности!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сняг покри село на 15 км от Пловдив
11:19 / 01.02.2026
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив ожи...
10:07 / 01.02.2026
По-евтин билет в градския транспорт на Пловдив от днес
08:42 / 01.02.2026
Скандално: Три автомобила в насрещното на възлов булевард в Пловд...
19:26 / 31.01.2026
На вниманието на пловдивчани - приемаме нова общинска образовател...
17:30 / 31.01.2026
Глас на пловдивчанин: Стана нападение в градския транспорт
15:20 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
