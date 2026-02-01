Тежък инцидент в Пловдив, джип се вряза в ресторант

© Архив Тежък инцидент стана днес по обяд в Пловдив, съобщава репортер на Plovdiv24.bg. Джип се е врязал в остъклената част на ресторант "При Румен“ в района на "Тракия“.



На мястото веднага са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Медиците са прегледали жена, която по предварителни данни не е пострадала сериозно.



Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. Местопроизшествието е запазено от служители на Пето РУ.



Очаквайте подробности!







