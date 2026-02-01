ИЗПРАТИ НОВИНА
Тежък инцидент в Пловдив, джип се вряза в ресторант
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:26
Тежък инцидент стана днес по обяд в Пловдив, съобщава репортер на Plovdiv24.bg. Джип се е врязал в остъклената част на ресторант "При Румен“ в района на "Тракия“.

На мястото веднага са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Медиците са прегледали жена, която по предварителни данни не е пострадала сериозно.

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. Местопроизшествието е запазено от служители на Пето РУ.

Очаквайте подробности!

 








Сега от КАТ ще кажат, че жената не е преценила скоростта на джипа преди да сложи вилицата в устата си и не се е съобразила с пътната маркировка и атмосферните условия.
