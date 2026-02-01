ЗАРЕЖДАНЕ...
|Очевидец за катастрофата с джип в ресторант в "Тракия": Едва не мина през мен
Според свидетеля водачът е искал да паркира в близост до заведението.
"Лично според мен обърка газта със спирачката. Колата рязко ускори и се заби в ресторанта“, допълва той.
Официалната информация от ОДМВР – Пловдив потвърждава, че сигнал за инцидента е подаден около 12:00 ч. Незабавно на място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Медиците са прегледали една жена, която по предварителни данни не е пострадала сериозно.
Автомобилът е управляван от 64-годишен мъж. Той е тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Предстои да бъде извършена и проверка за наличие на наркотични вещества. В обясненията си пред органите на реда водачът е заявил, че е загубил контрол над автомобила.
Причините и всички обстоятелства около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е запазено и се обслужва от служители на Пето районно управление на МВР – Пловдив. По случая се води проверка.
