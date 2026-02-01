© Plovdiv24.bg виж галерията "Джипът буквално едва не мина през мен. Още секунда и щеше да ме отнесе“, разказа очевидец пред Plovdiv24.bg за инцидента, при който автомобил навлезе в ресторант "При Румен" в "Тракия“. По думите му всичко се е случило изключително бързо, без време за реакция.



Според свидетеля водачът е искал да паркира в близост до заведението.



"Лично според мен обърка газта със спирачката. Колата рязко ускори и се заби в ресторанта“, допълва той.



Официалната информация от ОДМВР – Пловдив потвърждава, че сигнал за инцидента е подаден около 12:00 ч. Незабавно на място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Медиците са прегледали една жена, която по предварителни данни не е пострадала сериозно.



Автомобилът е управляван от 64-годишен мъж. Той е тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Предстои да бъде извършена и проверка за наличие на наркотични вещества. В обясненията си пред органите на реда водачът е заявил, че е загубил контрол над автомобила.



Причините и всички обстоятелства около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е запазено и се обслужва от служители на Пето районно управление на МВР – Пловдив. По случая се води проверка.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.