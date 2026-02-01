ИЗПРАТИ НОВИНА
Очевидец за катастрофата с джип в ресторант в "Тракия": Едва не мина през мен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:09
© Plovdiv24.bg
виж галерията
"Джипът буквално едва не мина през мен. Още секунда и щеше да ме отнесе“, разказа очевидец пред Plovdiv24.bg за инцидента, при който автомобил навлезе в ресторант "При Румен" в "Тракия“. По думите му всичко се е случило изключително бързо, без време за реакция.

Според свидетеля водачът е искал да паркира в близост до заведението.

"Лично според мен обърка газта със спирачката. Колата рязко ускори и се заби в ресторанта“, допълва той.

Официалната информация от ОДМВР – Пловдив потвърждава, че сигнал за инцидента е подаден около 12:00 ч. Незабавно на място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Медиците са прегледали една жена, която по предварителни данни не е пострадала сериозно.

Автомобилът е управляван от 64-годишен мъж. Той е тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Предстои да бъде извършена и проверка за наличие на наркотични вещества. В обясненията си пред органите на реда водачът е заявил, че е загубил контрол над автомобила.

Причините и всички обстоятелства около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е запазено и се обслужва от служители на Пето районно управление на МВР – Пловдив. По случая се води проверка.



