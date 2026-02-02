© Plovdiv24.bg виж галерията По чудо без жертви и сериозно пострадали се размина инцидент, при който джип влетя в ресторант в Пловдив и буквално "паркира“ в зимната градина на заведение. Случаят е от вчера.



По това време в ресторанта е имало клиенти. Една жена е била затисната под автомобила, докато е обядвала със съпруга си. Тя е извадена от намиращите се на място хора и е прегледана от екип на Спешна помощ. Жената е силно уплашена, но без сериозни наранявания.



"Чудо е, че няма жертви. Материалните щети нямат значение – най-важното е, че няма пострадали“, каза собственикът на ресторанта Румен Танчев. Той разказа, че по време на инцидента се е намирал в кухнята и е чул силен шум, след което е видял автомобила вътре в заведението.



По думите му шофьорът – 65-годишен мъж, е бил силно притеснен. В автомобила са се намирали още съпругата му и малкото му внуче.



"Човекът се е паникьосал. Искал е да паркира, но е объркал предавката и е дал газ напред, вместо назад. Не е имало техническа неизправност. Просто паника“, допълни собственикът, който след инцидента е помогнал автомобилът да бъде изкаран от ресторанта.



Късмет се оказва и бетонният праг пред заведението, който е намалил скоростта на автомобила. "Ако не беше той, колата можеше да мине през целия ресторант“, казва Танчев. В заведението е имало и газови бутилки, които са били смачкани, но за щастие не са се възпламенили.



От полицията съобщиха, че пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. По случая се води проверка.



Ресторантът остава затворен поне за ден заради необходимите ремонти. "Добре, че не беше петък или събота – тогава тук има много хора“, казва още собственикът пред bTV.



