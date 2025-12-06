Общински съветник: "Коледа в Пловдив" не заплаща такса на общината

© Получихме отговор от Общината за събитието "Коледа в Пловдив" - договор няма. Това твърди общинският съветник от ПП/ДБ Веселина Александрова.



Plovdiv24.bg публикува информация, че общинските съветници са отправили запитване след получени сигнали до тях. Ето какво още посочва Александрова в поста си:



Твърди се в отговора, че общината е организатор. Същевременно на сайта на събитието е посочено, че е по проект на "Трики Ивентс" ЕООД.



Твърди се в отговора, че когато теренът се ползва за осъществяване и/или рекламиране на мероприятия, организирани от Община Пловдив, такса за ползване на терена не се заплаща. Това обаче не е така за базари, какъвто е този до Централна поща, т.е. излиза, че трябва да има плащане към общината. А и пак въпросът е "Общината ли е организатор?"



Така неясно остава:



- кой точно е организаторът,



- кой носи отговорност, ако се случи инцидент при използване на тези съоръжения,



- кой и с какъв акт определи каква част от общинския терен ще се ползва и от кого ще се ползва,



- на какво правно основание (след като няма споразумение с общината) се ползва този терен и



- защо се ползва безвъзмездно, съответно не уврежда ли това бюджета на Пловдив.



Тук вече според нас на ход е прокуратурата, която ще сигнализираме.



Призоваваме кметът Костадин Димитров публично да обясни какво споразумение гарантира контрола и кой печели от тази необезпечена с договор дейност и под чий натиск се е стигнало до тук.