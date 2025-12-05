ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Общински съветник: Информацията към момента е притеснителна, изискваме договорите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:33Коментари (0)207
©
Изискахме информация от Общината за Коледния базар. С оглед на медийните публикации, че Коледният базар до Централна поща използва общински терени за търговска дейност, а не заплаща такса на Община Пловдив, нашата група от общински съветници официално поиска документи от администрацията на Община Пловдив. Това написа общинския съветник от ПП/ДБ Власимир Славенски във фейсбук. И още: 

Изискваме да ни бъдат предоставени договорите между общината и фирмата, разположила атракционите, за да осветлим договорните отношения и кой какви задължения е поел.

Информацията към момента е притеснителна — необяснимо защо се лишаваме от немалко средства от такси, каквито всички останали търговци заплащат.

Ние смятаме, че прозрачността е изключително важна, особено когато става въпрос за публични пространства и общински приходи. Затова ще следим внимателно отговора на администрацията. Ще информираме гражданите за всичко, което установим.


Още по темата: общо новини по темата: 321
30.11.2025 Една от най-големите коледни атракции в Европа тази година е на по-малко от 100 км от България
10.11.2025 Попариха ни за Нова година
21.02.2025 Читател: След месец хората ще тръгнат на море в Гърция, а тук все още ще си пеем Jingle Bells
27.01.2025 Има развитие след "Простотията в Пловдив достигна нови висоти"
21.01.2025 Край на празниците в Пловдив
20.01.2025 Простотията в Пловдив достигна нови висоти
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
14:08 / 05.12.2025
Не, това не е Ню Йорк, нито Лондон - Пловдив е!
14:04 / 05.12.2025
Авария в "Смирненски"
12:41 / 05.12.2025
Мъж, блъснал дете на пешеходна пътека, бе осъден в Пловдив
13:06 / 05.12.2025
Кметът на "Северен" проведе приемен ден с граждани
11:52 / 05.12.2025
В Пловдив задържаха двама наркодилъри
11:39 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: