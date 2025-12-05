Общински съветник: Информацията към момента е притеснителна, изискваме договорите

© Изискахме информация от Общината за Коледния базар. С оглед на медийните публикации, че Коледният базар до Централна поща използва общински терени за търговска дейност, а не заплаща такса на Община Пловдив, нашата група от общински съветници официално поиска документи от администрацията на Община Пловдив. Това написа общинския съветник от ПП/ДБ Власимир Славенски във фейсбук. И още:



Изискваме да ни бъдат предоставени договорите между общината и фирмата, разположила атракционите, за да осветлим договорните отношения и кой какви задължения е поел.



Информацията към момента е притеснителна — необяснимо защо се лишаваме от немалко средства от такси, каквито всички останали търговци заплащат.



Ние смятаме, че прозрачността е изключително важна, особено когато става въпрос за публични пространства и общински приходи. Затова ще следим внимателно отговора на администрацията. Ще информираме гражданите за всичко, което установим.