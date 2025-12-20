ЗАРЕЖДАНЕ...
|Коледно чудо в община Асеновград
Приятната новина за събраната сума пристигна на днешния празничен ден - Игнажден. Представители на всички детски градини и училища от града и населените места в района се включиха. Със свои кулинарни домашно приготвени произведения участваха родители на деца и ученици, учители, директори, непедагогически персонал – заедно, обединени от една обща кауза, в името на добротата. Стотици местни жители и гости на града, пък, се включиха, като дарители и за пореден път доказаха своята съпричастност към благородните каузи.
Благотворителният базар бе разположен на централния площад в Асеновград. Предложени бяха всякакви кулинарни изкушения – сладки и соленки, меденки и курабии, кексове и пити и куп други вкусотии. Събраните средства ще бъдат наредени по дарителската сметка този понеделник (22.12.25 г.). Община Асеновград и лично кметът д-р Грудев изразяват искрената си благодарност към всички участници и дарители!
Коментари (0)
