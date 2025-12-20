ИЗПРАТИ НОВИНА
Жандармерията тръгва по улиците на Пловдив и другите големи градове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:10Коментари (1)689
Допълнителни екипи на Дирекция "Жандармерия“ ще помагат на колегите си от СДВР и Областните дирекции на МВР за опазване на обществения ред в дните около предстоящите празници.

В София, освен традиционното присъствие в града, са осигурени и още наряди, които да подпомагат силите на реда в района на Централната гара, коледните базари и големите търговски центрове и летището.

Допълнителни екипи има насочени и към други четири големи града – Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново. Те ще работят основно на местата, на които се очаква голямо струпване на хора – тържища, големи търговски и транспортни центрове.

Присъствие на Жандармерията ще има и по магистралите. Екипите ще подпомагат колегите си от ОДМВР при извършване на контрол на пътното движение днес и утре. Предвидени са наряди и за предпразничните и празничните дни.


Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: