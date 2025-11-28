Нов обрат по делото "Дебора", съдебна заседателка имала криминално минало

© Plovdiv24.bg Единият от адвокатите на обвиняемия Районен съд Пловдив продължава да разглежда делото "Дебора".



Защитата на Георги Георгиев пожела пореден трети отвод на резервния съдебен заседател Неврие Шакирова, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



На предходните две заседания отново бе искан нейният отвод заради изказвания в социалните мрежи, но съдът не уважи желанието им.



Днес адвокатите Петко Кънев и Валентин Димитров поднесоха информация, че въпросната заседателка има криминално минало.



По думите им тя е била замесена в документна измама, обсебване и изнудване. До минути се очаква Районният съд да се произнесе по искането за отвод. Ако такъв бъде даден, делото ще бъде прекратено и трябва да започне отначало.



Ако отводът не бъде уважен, то процесът продължава с разпита на Дебора. Предходното съдебно заседание бе прекратено, защото пострадалата не се чувстваше добре.