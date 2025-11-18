ИЗПРАТИ НОВИНА
"Независими за Пловдив": Гражданите имат право да знаят как се разходват средствата за проектиране
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18
Общинските съветници от "Независими за Пловдив" внесоха официално питане до кмета на Община Пловдив във връзка с прозрачността при възлагането на договори за проектиране на обекти от капиталовата програма на общината за 2024 и 2025 година.

Повод за питането е фактът, че значителна част от средствата, заложени за проектиране в капиталовия разчет, попадат под праговете на Закона за обществените поръчки, позволяващи директно възлагане. Информация за тези договори обаче не е публично достъпна, което затруднява обществения контрол и оценката за ефективното разходване на бюджетните средства.

"Прозрачността при управлението на публичен ресурс е основен принцип на доброто управление. За да осъществяваме реален контрол като общински съветници, а и за да имат гражданите доверие в процесите, е необходимо да имаме достъп до информация за сключените договори и приложените механизми за контрол", заяви Николай Гюров, председател на групата.

В подаденото питане се изисква детайлна информация относно договорите за проектиране, заснемане и обследване на сгради, сключени от Община Пловдив или звената на бюджетна издръжка от началото на 2024 г. насам, както и за контролните механизми, които администрацията е приложила, за да гарантира прозрачност, ефективност и законосъобразност при изпълнението на тези договори.

От групата на "Независими за Пловдив" подчертават, че ще продължат последователно да настояват за откритост при управлението на общинските финанси и за гаранции, че публичните средства се разходват отговорно, ефективно и в интерес на пловдивските граждани.


