Реконструкцията и превръщането на улица "Иван Вазов" в пешеходна зона се очаква да стартира съвсем скоро след като изтекоха всички срокове за обжалване на избора на фирмата изпълнител. Както Plovdiv24.bg съобщи обществената поръчка бе спечелена от пловдивската фирма "Европейски пътища" АД. Договорът с дружеството е на стойност 2 389 211,43 €.

Идеята

Превръщането на "Иван Вазов" в пешеходна в участъка от площад "Централен" до ул. "Авксентий Велешки" представлява Етап I от големия проект за реконструкция и благоустрояване на улици на територията на Тютюневия град.

Поръчката ще се изпълнява по одобрен проект и включва разваляне на стара трошенокаменна, паважна и тротоарна настилки и възстановяване на паважна настилка. Това означава, че паветата ще се използват повторно, като преди това се почистят и сортират. Ще има нови бордюри, тротоари, ще се постави вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. За хора с увреждания ще се осигури достъпна среда.

Какво включват строителните дейности

Дължината на пътния участък, който подлежи на ремонт, е 374 метра. Предвижда се изграждане на канализационни връзки за нови улични отоци, монолитни отводнителни улеи, подмяна на стари капаци за шахтите. Ще има нови дъждоприемни и ревизионни шахти, нови водопроводни и канализационни тръби, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти. Ще се подменят сградните водопроводни и канализационни отклонения, а където е необходимо ще се изградят нови такива.

Предвижда се да се демонтират всички стари стоманенотръбни стълбове и осветителни тела с натриеви лампи високо налягане и замяната им с енергоефективни led улични осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове от сферографитен чугун. Предвижда се монтаж на нови кабелни разпределителни касети и полагане на нови захранващи кабели за уличното осветление, както и изграждане на новопроектирана силова и слаботокова тръбна канална мрежа, съдържаща гофрирани тръби с определено сечение и в определена конфигурация за реконструираните участъци. Предвидено е да се извърши укрепване и изместване на съществуващи кабелни линии за ниско напрежение 1кV и на слаботокови комуникационни мрежи - собственост на БТК, което ще се осъществи чрез разкъсване на съществуващи кабели, полагане на нови и свързването им посредством монтаж на кабелни съединителни муфи.

Старите дървета и новата растителност

Най-важната част от проекта е "Паркоустройство и благоустройство", касаеща зеленината на красивата улица, някога наречена "Станционна", защото е свързвала централната железопътна гара с града. Изпълнението на тази част е на обща стойност 48 234.52 € (94 338,53 лв.).

Ще се премахнат единични болни и изгнили дървета, дънерите ще се изкоренят и ще се направи санитарна резидба на короната на съществуващите широколистни дървета за премахване на сухи, повредени и опасни клони. Предвидено е да се залесят нови растителни видове - Platanus x acerifolia – Яворолистен платан (Чинар), както и нискорастящ цъфтящ от юни до септември храст Hypericum calycinum (Хиперикум), който се разпространява бързо, като измества дори плевелите.

В участъка ще има 9 пейки с прахово боядисани крака от чугун със седалка и облегалка от импрегнирани дървени дъски, покрити с безцветен лак. Ще се сложат нови бетонови кошове за смет, както и подземен контейнер за битов отпадък.

Най-дългата пешеходна улица става още по-дълга

Обектът попада в обхвата на групова архитектурно-строителна недвижима културна ценност "Система от улични ансамбли "Д“ по ул. "Иван Вазов“ и ул. "Цанко Дюстабанов“, съставен елемент на групова археологическа и архитектурно- строителна недвижима културна ценност, на урбанизма и културния пейзаж - Историческа зона "Филипопол – Тримонциум - Пловдив“ (Наредба № 5 на МК, ДБ бр.60/1998 г., обявена с утвърден от министъра на културата протокол на НСОПК № 5/ 22.05.2000 г.).

С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели привеждане на обекта в състояние, годно за нормална експлоатация, подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване безопасността на движение на транспортните и пешеходни потоци, добро отводняване на пътя и пътното тяло.

С превръщането на улица "Иван Вазов" пешеходна най-дългата пешеходна зона в Европа ще стане още по-дълга. Първият етап е до кръстовището с ул. "Авксентий Велешки", където се намира Народна библиотека "Иван Вазов", която е в процес на реновиране. Дейностите включват ремонт на покрива, монтаж на фотоволтаици за собствени нужди, подмяна на дограмите, нова вътрешна изолация и климатизация. Срокът за изпълнение на този проект е две години и половина.