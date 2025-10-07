ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Европейски пътища" ще правят улица "Иван Вазов" пешеходна
Конкурсната комисия класира "Европейски пътища" на първо място с 95.01 точки, а на второ - "Каро трейдинг" ООД с 89.75 точки, на трето - "Драгиев и ко" с 88,43 точки. Отстранени са "Парсек груп" ЕООД и "Щрабаг" ЕАД, тъй като техническите им предложения не са подготвени и представени в съответствие с изискванията на конкретната процедура.
Обществената поръчка "Реконструкция и благоустрояване на улици на територията на "Тютюнев град - Пловдив" Етап I - ул. "Иван Вазов" - в участъка от пл. "Централен" до ул. "Авксентий Велешки" е стартирана на 3 юли 2025 г. Прогнозната стойност на поръчката е 5 833 333,33 лв. лв. без ДДС. Оферти за участие подават "Парсек груп" ЕООД - 5 480 000 лв., "Драгиев и ко" ООД - 5 789 821,70 лв., "Европейски пътища" АД - 4 672 891,40 лв., "Щрабаг" ЕАД - 5 207 128,74 лв., "Каро трейдинг" ООД - 5 635 331,19 лв.
Решението за определяне на изпълнител може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок.
Реконструкцията на ул. "Иван Вазов" е част от големия проект на община Пловдив за благоустрояване на територията на Тютюневия град. Поръчката ще се изпълнява по одобрен проект и включва разваляне на стара трошенокаменна, паважна и тротоарна настилки и възстановяване на паважна настилка (паветата ще бъдат използвани повторно, след тяхното почистване и сортиране), бордюри, тротоари, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и др. Дължината на пътния участък, който подлежи на ремонт, е 374 (триста седемдесет и четири) метра.
Изграждат се канализационни връзки за нови улични отоци, монолитни отводнителни улеи, подмяна на стари капаци за шахтите, изграждат се нови дъждоприемни и ревизионни шахти, полагат се нови водопроводни и канализационни тръби, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти, подменят се сградни водопроводни и канализационни отклонения, а където е необходимо се изграждат нови такива.
Предвижда се да се демонтират всички стари стоманенотръбни стълбове и осветителни тела с натриеви лампи високо налягане и замяната им с енергоефективни led улични осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове от сферографитен чугун. Предвижда се монтаж на нови кабелни разпределителни касети и полагане на нови захранващи кабели за уличното осветление, както и изграждане на новопроектирана силова и слаботокова тръбна канална мрежа, съдържаща гофрирани тръби с определено сечение и в определена конфигурация за реконструираните участъци. Предвидено е да се извърши укрепване и изместване на съществуващи кабелни линии за ниско напрежение 1кV и на слаботокови комуникационни мрежи - собственост на БТК, което ще се осъществи чрез разкъсване на съществуващи кабели, полагане на нови и свързването им посредством монтаж на кабелни съединителни муфи.
Предметът на обществената поръчка ще се изпълни в съответствие с техническите спецификации, дадените проекти по съответните части, условията на договора и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.
Обектът попада в обхвата на групова архитектурно-строителна недвижима културна ценност "Система от улични ансамбли "Д“ по ул. "Иван Вазов“ и ул. "Цанко Дюстабанов“, съставен елемент на групова археологическа и архитектурно- строителна недвижима културна ценност, на урбанизма и културния пейзаж - Историческа зона "Филипопол – Тримонциум - Пловдив“ (Наредба № 5 на МК, ДБ бр.60/1998 г., обявена с утвърден от министъра на културата протокол на НСОПК № 5/ 22.05.2000 г.).
С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели привеждане на обекта в състояние, годно за нормална експлоатация, подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване безопасността на движение на транспортните и пешеходни потоци, добро отводняване на пътя и пътното тяло.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 мин.
0
преди 39 мин.
+3
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Проблеми с водата в Пловдив днес
10:58 / 07.10.2025
Електрическо колело блъсна жена в Пловдив, търсят свидетели
11:06 / 07.10.2025
EVN Топлофикация посъветва клиентите си
09:14 / 07.10.2025
Безплатни профилактични прегледи за деца в Пловдив
08:54 / 07.10.2025
Сигнали за паднали дървета и клони в Пловдив
08:27 / 07.10.2025
Министърът на образованието идва в Пловдив и Асеновград
07:00 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS