"Европейски пътища" ще правят улица "Иван Вазов" пешеходна
Автор: Диана Бикова 11:02
©
Пловдивската фирма "Европейски пътища" АД е избрана за изпълнител на обществената поръчка за преобразяването на улица "Иван Вазов" в пешеходна, предава Plovdiv24.bg.

Конкурсната комисия класира "Европейски пътища" на първо място с 95.01 точки, а на второ - "Каро трейдинг" ООД с 89.75 точки, на трето - "Драгиев и ко" с 88,43 точки. Отстранени са "Парсек груп" ЕООД и "Щрабаг" ЕАД, тъй като техническите им предложения не са подготвени и представени в съответствие с изискванията на конкретната процедура. 

Обществената поръчка "Реконструкция и благоустрояване на улици на територията на "Тютюнев град - Пловдив" Етап I - ул. "Иван Вазов" - в участъка от пл. "Централен" до ул. "Авксентий Велешки" е стартирана на 3 юли 2025 г. Прогнозната стойност на поръчката е 5 833 333,33 лв. лв. без ДДС. Оферти за участие подават "Парсек груп" ЕООД - 5 480 000 лв., "Драгиев и ко" ООД -  5 789 821,70 лв., "Европейски пътища" АД - 4 672 891,40  лв., "Щрабаг" ЕАД - 5 207 128,74 лв., "Каро трейдинг" ООД - 5 635 331,19 лв. 

Решението за определяне на изпълнител може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок. 

Реконструкцията на ул. "Иван Вазов" е част от големия проект на община Пловдив за благоустрояване на територията на Тютюневия град. Поръчката ще се изпълнява по одобрен проект и включва разваляне на стара трошенокаменна, паважна и тротоарна настилки и възстановяване на паважна настилка (паветата ще бъдат използвани повторно, след тяхното почистване и сортиране), бордюри, тротоари, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и др. Дължината на пътния участък, който подлежи на ремонт, е 374 (триста седемдесет и четири) метра.

Изграждат се канализационни връзки за нови улични отоци, монолитни отводнителни улеи, подмяна на стари капаци за шахтите, изграждат се нови дъждоприемни и ревизионни шахти, полагат се нови водопроводни и канализационни тръби, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти, подменят се сградни водопроводни и канализационни отклонения, а където е необходимо се изграждат нови такива.

Предвижда се да се демонтират всички стари стоманенотръбни стълбове и осветителни тела с натриеви лампи високо налягане и замяната им с  енергоефективни led улични осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове от сферографитен чугун. Предвижда се монтаж на нови кабелни разпределителни касети и полагане на нови захранващи кабели за уличното осветление, както и изграждане на новопроектирана силова и слаботокова тръбна канална мрежа, съдържаща гофрирани тръби с определено сечение и в определена конфигурация за реконструираните участъци. Предвидено е да се извърши укрепване и изместване на съществуващи кабелни линии за ниско напрежение 1кV и на слаботокови комуникационни мрежи - собственост на БТК, което ще се осъществи чрез разкъсване на съществуващи кабели, полагане на нови и свързването им посредством монтаж на кабелни съединителни муфи.

Предметът на обществената поръчка ще се изпълни в съответствие с техническите спецификации, дадените проекти по съответните части, условията на договора и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

Обектът попада в обхвата на групова архитектурно-строителна недвижима културна ценност "Система от улични ансамбли "Д“ по ул. "Иван Вазов“ и ул. "Цанко Дюстабанов“, съставен елемент на групова археологическа и архитектурно- строителна недвижима културна ценност,  на урбанизма и културния пейзаж - Историческа зона "Филипопол – Тримонциум - Пловдив“ (Наредба № 5 на МК, ДБ бр.60/1998 г., обявена с утвърден от министъра на културата протокол на НСОПК № 5/ 22.05.2000 г.).

С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели привеждане на обекта в състояние, годно за нормална експлоатация,  подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване безопасността на движение на транспортните и пешеходни потоци, добро отводняване на пътя и пътното тяло.


Пари хвърлени на вятъра ще да е! Всичко Мара втасала... ами просто я обявете за пешеходна зона и спрете движението по нея.
+3
 
 
И кому е необходимо това? Ще махнат оригиналните павета
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

