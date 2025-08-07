ИЗПРАТИ НОВИНА
Роднина на Милошевич иска да прави пешеходната "Иван Вазов" в Пловдив
Автор: Диана Бикова 07:29Коментари (0)530
©
виж галерията
Фирма, в чието ръководство участва роднина на бившия президент на Съюзна република Югославия Слободан Милошевич, кандидатства в обществената поръчка на община Пловдив за превръщането на улица "Иван Вазов" в пешеходна в участъка от пл. "Централен" до кръстовището с ул. "Авксентий Велешки". Преди ден в сайта на ЦАИС беше публикувано кои са участниците в процедурата и какви са ценовите им оферти, предава Plovdiv24.bg.

Прогнозната стойнойност на поръчката е 5 833 333,33 лева без ДДС. Кандидати са "Парсек груп" ЕООД, която предлага цена 5 480 000 лв., "Драгиев и ко" ООД - 5 789 821,70 лв., "Европейски пътища" АД 4 672 891,40 лв., "Щрабаг" ЕАД - 5 207 128,74 лв., "Каро трейдинг" ООД - 5 635 331,19 лв.

Първите три фирми са добре познати в Пловдив, тъй като са изпълнявали или изпълняват в момента инфраструктурни обекти в града. Софийската "Каро трейдинг" досега не е работила тук. Фирмата беше сред кандидатите за строителство на Ююгоизточния обход на град Пловдив по обществената поръчка на АПИ, но комисия от агенцията избра за изпълнител "Трейс холд груп" АД. В същата процедура впрочем тогава участва и австрийската компания "Щрабаг" ЕАД. 

Припомняме, че "Щрабаг" е строителното дружество, което направи основен ремонт на булевардите "Руски", "Шести септември", "Коматевско шосе" и "Северен" във втория мандат на кмета Иван Тотев. Оттогава австрийската фирма не е работила по големи инфраструктурни обекти в Пловдив.

Проверка на Plovdiv24.bg във фирмените регистри показа, че един от прокуристите на "Щрабаг" ЕАД е Марко Милошевич. Името съвпада с името на сина на  Слободан Милошевич, но всъщност бизнесменът е много далечен роднина на бившия сръбски президент. Марко Милошевич е представител на "Щрабаг" ЕАД за Източна Европа. Хора, които го познават отблизо, го определят като изключителен професионалист в неговата област. 

Реконструкцията на ул. "Иван Вазов" е част от големия проект на община Пловдив за благоустрояване на територията на Тютюневия град. Поръчката ще се изпълнява по одобрен проект и включва разваляне на стара трошенокаменна, паважна и тротоарна настилки и възстановяване на паважна настилка (паветата ще бъдат използвани повторно, след тяхното почистване и сортиране), бордюри, тротоари, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и др. Дължината на пътния участък, който подлежи на ремонт, е 374 (триста седемдесет и четири) метра.

Изграждат се канализационни връзки за нови улични отоци, монолитни отводнителни улеи, подмяна на стари капаци за шахтите, изграждат се нови дъждоприемни и ревизионни шахти, полагат се нови водопроводни и канализационни тръби, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти, подменят се сградни водопроводни и канализационни отклонения, а където е необходимо се изграждат нови такива.

Предвижда се да се демонтират всички стари стоманенотръбни стълбове и осветителни тела с натриеви лампи високо налягане и замяната им с  енергоефективни led улични осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове от сферографитен чугун. Предвижда се монтаж на нови кабелни разпределителни касети и полагане на нови захранващи кабели за уличното осветление, както и изграждане на новопроектирана силова и слаботокова тръбна канална мрежа, съдържаща гофрирани тръби с определено сечение и в определена конфигурация за реконструираните участъци. Предвидено е да се извърши укрепване и изместване на съществуващи кабелни линии за ниско напрежение 1кV и на слаботокови комуникационни мрежи - собственост на БТК, което ще се осъществи чрез разкъсване на съществуващи кабели, полагане на нови и свързването им посредством монтаж на кабелни съединителни муфи.

Предметът на обществената поръчка ще се изпълни в съответствие с техническите спецификации, дадените проекти по съответните части, условията на договора и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

Обектът попада в обхвата на групова архитектурно-строителна недвижима културна ценност "Система от улични ансамбли "Д“ по ул. "Иван Вазов“ и ул. "Цанко Дюстабанов“, съставен елемент на групова археологическа и архитектурно- строителна недвижима културна ценност,  на урбанизма и културния пейзаж - Историческа зона "Филипопол – Тримонциум - Пловдив“ (Наредба № 5 на МК, ДБ бр.60/1998 г., обявена с утвърден от министъра на културата протокол на НСОПК № 5/ 22.05.2000 г.).

С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели привеждане на обекта в състояние, годно за нормална експлоатация,  подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване безопасността на движение на транспортните и пешеходни потоци, добро отводняване на пътя и пътното тяло.


