Стартира обновяването на НБ "Иван Вазов"
Автор: Диана Бикова 10:50Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Началото на енергийното обновяване на сградата на Народна библиотека "Иван Вазов" в Пловдив обявиха кметът Костадин Димитров, заместниците му по строителство Хакъ Сакъбов и по култура Пламен Панов и директорът на библиотеката Димитър Минев. Санирането се финансира по Плана за възстановяване и развитие с 2.5 млн. лв., а с решение на Общинския съвет е осигурено съфинансиране от общината в размер на 820 000 лева, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Дейностите включват ремонт на покрива, монтаж на фотоволтаици за собствени нужди, подмяна на дограмите, нова вътрешна изолация и климатизация. Срокът за изпълнение на проекта е две години и половина.

"Радвам се да обявим началото на обновяването на библиотеката в сферата на енергийната ефективност. Ще имаме предизвателства с преместването на книгите, опаковането и даване фронт на работа на строителната фирма. Гоним 46% намаление на потреблението на електричество. Видях, че служителите работят с връхни дрехи. Ще постигнем клас А, ще има изолация и фотоволтаици. Това е поредната стъпка за грижата ни към културните институции" - обяви кметът Димитров. 

Заместник-кметът Панов уточни, че това е първият етап от обновяването и модернизирането на сградата на НБ "Иван Вазов", като в момента се работи по втория етап - за модернизация на интериора. 

Мерките за енергийна ефективност включват нова дограма, вътрешна изолация, покрив, нова климатизация за помещенията и читалните, като още следващия отоплителен сезон трябва да се усети разликата, съобщи вицекметът Сакъбов. 

Директорът на НБ "Иван Вазов" Димитър Минев припомни, че миналата година сградата навърши 50 години и е наложително и необходимо да се предприеме ремонт и обновяване. "Благодаря на колектива на библиотеката, защото завиха всички етажи на книгосъхранение, за да не бъдат засегнати. Извиняваме се на нашите потребители, че ще имат затруднения за 6 месеца" - каза Минев. 

Библиотеката няма да спира работа, самите строители ще работят поетапно. 

"Има пълен синхрон между строителната фирма и екипа на НБ "Иван Вазов". Започваме отгоре надолу - от хранилището на книги. Ще демонтираме всички стари отоплителни уреди, веднага след това започваме монтаж на противопожарна топлоизолация" - обясни Терзиев от фирмата изпълнител. 

Едновременно с етап I се подготвя и етап II от модернизацията. Така ще бъде извършена цялостното обновяване на сградата, което е заложено в програмата на кмета Костадин Димитров. Стенописите ще бъдат запазени, гарантира зам.-кметът Панов. За финансирането на етап II ще се търси финансиране в общинския бюджет за 2026 г. 

Подробности гледайте в прикаченото видео!








