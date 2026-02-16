НСИ публикува официалните данни за заплатите в Пловдив и областта

© Plovdiv24.bg По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2025 г. намаляват с 0.5 хил., или с 0.2% спрямо края на септември 2025 г., като достигат 231.8 хиляди.



Спрямо края на третото тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Добивна промишленост“ - с 5.9%, "Хотелиерство и ресторантьорство“ и "Други дейности“ - с по 2.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: "Култура, спорт и развлечения“ - с 3.7%, "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 1.8% и "Административни и спомагателни дейности“ - с 1.5%.



В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост“ - 29.7%, "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 14.8% и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 10.4%.



В края на декември 2025 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най- голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Други дейности“ - с 8.8%, "Строителство“ - с 6.2% и "Административни и спомагателни дейности“ - с 5.4%.



Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за октомври 2025 г. е 2 252 лв., за ноември - 2 292 лв. и за декември - 2 333 лева. През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5.6%, като достига 2 292 лева.



Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през четвъртото тримесечие на 2025 г. в обществения сектор нараства с 11.4%, а в частния сектор - с 10.1%.



По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2025 г. Пловдивска област заема пето място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 3 635 лв., а с най-ниска е област Кюстендил - 1 793 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 678 лв. - с 386 лв. или 16.8% по-висока от тази за област Пловдив.