Атанас Запрянов пред журналисти в авиобаза Граф Игнатиево, предава репортер на Plovdiv24.bg.
"Както знаете, Гърция пребазира една батарея "Пейтриът" в близост до нашата граница, която позволява да прикриваме и нашето въздушно пространство.
Но НАТО не е част от военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Страните членки от Източния фланг не участват в тази операция" - заяви Запрянов.
Министърът уточни, че мероприятията на НАТО по подготовката ще продължат и много скоро на българска територия ще се проведат и други мероприятия по линия на НАТО, включително авиационни.
"Това са планови учения – летателна подготовка, стрелби. Дал съм в парламента всички международни учения на наша територия по линия на НАТО и такива, в които ние участваме на чужда територия" - каза той.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че през днешния ден Авиобаза "Граф Игнатиево" отбелязва тържествено 75 г. от създаването си.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.