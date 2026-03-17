Атанас Запрянов прие тържествения строй и поздрави военнослужещите с годишнината. На събитието присъстваха висши военни, представители на държавната и местната власт, бивши служители на авиобазата, граждани и медии. За постигнати високи резултати бяха връчени отличия на личния състав. Наградени с плакети бяха ветерани от авиобазата, сред които бившите командири Константин Попов и Румен Радев, както и журналисти, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"За всеки летец има места, които остават в сърцето, които приемаш като втори бащин дом. Преди повече от 25 г. застанах на тази полоса като младши пилот – тогава всичко изглеждаше огромно. Зад всяко излитане стои всеотдайния труд на десетки хора и днес ние си спомняме с благодарност за всички, които заедно със своя труд и професионализъм са изградили авторитета на тази база.
Днес се намираме във важен период в развитието на авиобазата – подготвяме и следващата страница с въвеждането на F-16 Block 70 – необходима съвременна перспектива, за да продължим традицията и да предадем на следващото поколение.
75 г. са време, в което се сменят поколения, техника, технологии. Благодаря на всички, които сте служили тук и сте изградили авторитета на тази база. Гледам с надежда към идващото младо поколение, защото небето на България трябва да има своите собствени пазители.
Честит празник, на добър час и чисто небе!" - каза в приветствието си изпълняващият длъжността командир на авиобазата полк. Методи Орлов.
Военното формирование е ключово място във военната история на България - подчерта в изказването си министърът на отбраната Атанас Запрянов.
"Трета авиобаза стана символ на приемственост. Личният състав изпълнява една от най-отговорните мисии - ежедневно опазване на небето на България. С придобиването на F-16 Block 70 поставихте началото на обновяването на въоръжените сили на България. Така ще постигнем пълна съвместимост.
Трета авиобаза е с най-широк спектър от инфраструктурна дейност – реализират се 49 проекта от нейното обновяване, включително се изгражда нова писта. Това е инвестиция в сигурността на България" - каза министър Запрянов.
Тържествената част завърши с изпращане на знамето на авиобазата. След това бяха извършени демонстрационни полети и бяха поднесени венци и цветя пред паметника на летеца.
Полетите на летище Граф Игнатиево започват през 1940 година, когато трето ято на Първи армейски орляк – Божурище е пребазирано в Граф Игнатиево. На 17 март 1951 година с указ на Президиума на Народното събрание и заповед на командващия Военновъздушните сили генерал-майор Захари Захариев е създаден 19-ти изтребителен авиационен полк - първообраз на авиобазата. На 18 август 1994 г. със заповед на командващия ВВС на Република България авиополкът се преструктурира в 3-та Изтребителна авиационна база.
Тя е оборудвана по последните стандарти на НАТО с наземно оборудване, а от края на миналата година вече разполага с осем изтребителя F-16 Block 70. Продължават ремонтите в бригадата, както и работата по доизграждане на критичната инфраструктура за експлоатация и съхранение на новите самолети.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.