|Майка: Как да си оставим децата на училище или градина?
"Здравейте! Отново имаме нужда от Вас, за да се чуе гласът на недоволните. Реконструкцията на ул. "Славянска" в продължение от ОУ “П.Р. Славейков" до ДГ “Чайка" приключи и по стара българска традиция има изненада.
Навсякъде се появява пътен знак В27, който указва забрана за паркиране и престой на моторни превозни средства и сега пред нас стои въпросът как да оставим децата си в училище или детска градина?!
Молим за вашето съдействие знаците да бъдат подменени с пътен знак В28, който ще ни допусне до държавните учреждения, да оставим или вземем децата си, без право на паркиране.
Може да си представите хаоса, който предизвиква тази неразумна сигнализация, като в ДГ има 8 групи с по 28 деца и дори 40 от тях да са в околността, останалите как да оставим децата си?".
