"Магазин за хората" поставя щандове в супермаркети в Пловдивско
Автор: ИА Фокус 11:24Коментари (0)370
©
Магазин за хората“ ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив подписаха договор за стратегическо партньорство, в резултат на който през декември 2025 г. в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от дружеството.

Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители — олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

Продуктите ще се предлагат в магазините КООП на атрактивни, всекидневно достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги. Цените ще се поддържат на това ниво всеки ден, в съответствие с концепцията "Всеки ден ниска цена“.

Благодарение на партньорството повече от 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат достъп до качествени и изгодни български продукти близо до дома си — без необходимост от пътуване до големите градове. Това прави пазаруването по-лесно, по-бързо и финансово по-изгодно за всяко домакинство.

Обхванати са магазини КООП в следните населени места:

гр. Кричим, гр. Куклен, гр. Лъки, гр. Раковски, гр. Хисаря, гр. Калофер, гр. Клисура, гр. Перущица, гр. Пловдив, гр. Садово, гр. Сопот, гр. Стамболийски, гр. Съединение, с. Чалъкови, с. Ахматово, с. Бачково, с. Белозем, с. Богдан, с. Богданица, с. Ведраре, с. Войводиново, с. Голям Чардак, с. Горна Махала, с. Долнослав, с. Драгомир, с. Дуванлии, с. Иганово, с. Искра, с. Калековец, с. Каравелово, с. Кочево, с. Кръстевич, с. Кърнаре, с. Михилци, с. Моминско, с. Новаково, с. Поповица, с. Правище, с. Розино, с. Селци, с. Слатина, с. Столетово, с. Тополово, с. Триводици, с. Трилистник, с. Христо Даново, с. Червен, с. Чешнегирово, с. Ясно поле.

Мобилният магазин обслужва: с. Руен, с. Скобелево, с. Извор, с. Дедово, с. Чехларе, с. Бабек, с. Свежен.

Подписването на споразумението е важна стъпка в изпълнението на дългосрочната стратегия "Магазин за хората“ ЕАД. Амбицията на компанията е през 2026 г. да изгради национално покритие и устойчива мрежа за достъп до предлаганите от него продукти във всички региони на страната. Паралелно с това се работи и по следващите етапи от развитието, свързани с откриване на пълноценни физически обекти — както франчайз магазини, така и локации, оперирани изцяло от "Магазин за хората“ ЕАД







