|МВР потвърди за жестоко битото от ученик в Пловдив дете
На пострадалия е оказана медицинска помощ. Нападателят му бил задържан с полицейска заповед, а по случая – образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Работата по случая продължава под наблюдение на прокуратурата.
Това съобщиха от ОД МВР Пловдив във връзка с материала на Plovdiv24.bg "13-годишно момче пребито до кръв в Пловдив, говори майка му".
