МВР потвърди за жестоко битото от ученик в Пловдив дете

© В Трето РУ се изясняват обстоятелствата около сбиване между двама тийнейджъри в събота вечер. Според предварителната информация физическата саморазправа възникнала в парк на територията на район "Северен“, където заради личен конфликт 15-годишен нанесъл удари на свой малолетен познат.



На пострадалия е оказана медицинска помощ. Нападателят му бил задържан с полицейска заповед, а по случая – образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Работата по случая продължава под наблюдение на прокуратурата.



Това съобщиха от ОД МВР Пловдив във връзка с материала на Plovdiv24.bg "13-годишно момче пребито до кръв в Пловдив, говори майка му".