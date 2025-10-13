ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Майката на битото в Пловдив дете от друг ученик опроверга полицията
ОД МВР Пловдив не обели нито дума за инцидента - нито в събота, нито в неделя. Вероятно нямаше да го стори и днес, но медията ни зададе конкретен въпрос на пресцентъра на дирекцията и оттам в крайна сметка решиха да разпратят до всички медии следното съобщение:
В Трето РУ се изясняват обстоятелствата около сбиване между двама тийнейджъри в събота вечер. Според предварителната информация физическата саморазправа възникнала в парк на територията на район "Северен“, където заради личен конфликт 15-годишен нанесъл удари на свой малолетен познат.
На пострадалия е оказана медицинска помощ. Нападателят му бил задържан с полицейска заповед, а по случая – образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Работата по случая продължава под наблюдение на прокуратурата.
Майката на пострадалото момче обаче не е съгласна с оповестената информация от пресцентъра на МВР Пловдив. Жената внесе следното уточнение:
"Искам само да поясня,че НЕ е било саморазправа, а нанесен жесток побой от страна на Александър К. към Димитър И. Димитър И. не е докоснал Алексанър К. И това го гарантирам, защото съм майка на пострадалото дете!".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Потенциален пациент на Психодиспансера в Пловдив атакува чистачки...
20:13 / 13.10.2025
Арестуваха трима нагли ученици в Пловдив
19:59 / 13.10.2025
Пловдивчанка на косъм от тежи наранявания
19:17 / 13.10.2025
Полицаи ескортираха бременна жена и мъжа й до болница в Пловдив
14:20 / 13.10.2025
Младеж вдишва райски газ, докато шофира из Пловдив
20:22 / 13.10.2025
МВР потвърди за жестоко битото от ученик в Пловдив дете
13:31 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS