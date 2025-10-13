Майката на битото в Пловдив дете от друг ученик опроверга полицията

© Plovdiv24.bg Както вече ви информирахме, 13-годишният Димитър И. от Пловдив е бил жестоко пребит в петък вечерта от 15-годишен младеж в квартал "Гагарин“. Това сподели пред репортер на Plovdiv24.bg майката на момчето.



ОД МВР Пловдив не обели нито дума за инцидента - нито в събота, нито в неделя. Вероятно нямаше да го стори и днес, но медията ни зададе конкретен въпрос на пресцентъра на дирекцията и оттам в крайна сметка решиха да разпратят до всички медии следното съобщение:



В Трето РУ се изясняват обстоятелствата около сбиване между двама тийнейджъри в събота вечер. Според предварителната информация физическата саморазправа възникнала в парк на територията на район "Северен“, където заради личен конфликт 15-годишен нанесъл удари на свой малолетен познат.



На пострадалия е оказана медицинска помощ. Нападателят му бил задържан с полицейска заповед, а по случая – образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Работата по случая продължава под наблюдение на прокуратурата.



Майката на пострадалото момче обаче не е съгласна с оповестената информация от пресцентъра на МВР Пловдив. Жената внесе следното уточнение:



"Искам само да поясня,че НЕ е било саморазправа, а нанесен жесток побой от страна на Александър К. към Димитър И. Димитър И. не е докоснал Алексанър К. И това го гарантирам, защото съм майка на пострадалото дете!".