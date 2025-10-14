ЗАРЕЖДАНЕ...
|Виктор Николаев не издържа: Гавра! Шефът на МВР Пловдив да каже!
"Състоянието в момента му е добро, но в началото имахме опасения за по-тежки травми. Сега имаме опасения от заплахите на нападателя и ни е страх докъде ще стигне тях. Ние искаме да дадем гласност на случая и да предпазим и другите деца", разказа бащата на потърпевшия.
Майката сподели, че в деня на нападението синът ѝ се прибрал посинен, целият в кръв и не можел да си отвори очите.
"Веднага позвънях на 112 и линейката дойде много бързо. След това беше приет в болница, ходихме по много кабинети, взимаха се много изследвания. В началото лекарите смятаха, че може да има сътресение на мозъка. Сега детето ми все още е под наблюдение в болницата", каза тя.
По нейни думи нападателят целенасочено го търсил да го бие. Той разказвал, че жертвата му разпространявала снимки на неговата приятелка. Бащата на 13-годишното момче добави, че на мястото на нападението са били още 4 момчета и 4 момичета, но никой не е помогнал на сина му, а нападателят дори снимал клип на целия побой.
Майката подчерта, че това не е първият случай на тормоз от 15-годишния над нейния син. Преди време той залял с урина 13-годишното момче пред други техни познати.
"Родителите съжаляват за случая, но разбрах, че това не му е първият път в районното. Досега не е наказван сериозно, познат е на институциите. Ние настояваме за наказание. Не може да има такава гавра и жестокост в тези деца. Ще заведем частно дело и няма да оставим нещата така", заяви бащата на жертвата.
Водещият на сутреншия блок на NOVA Виктор Николаев се възмути от случката.
"Безпардонност, гавра. Дали не гледаме вариант на историята с пернишия прокурорски син в пловдивски вариант. Очакваме шефа на полицията в Пловдив и прокуратурата да дадат някаква информация.
Дали всеки пребива там и се вдигат рамене. Или проблемът е в закона? Да го променим тогава този закон и да има нормална възможност да живееш в Пловдив“, каза Николаев.
