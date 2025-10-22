ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата в Пловдив: Александър е нанесъл побой на Димитър, без да е бил предизвикан по какъвто и да било начин
С постановление от 21 октомври на водещия разследването - разследващ полицай от 03 РУ при ОД на МВР-Пловдив, в качеството на обвиняем е бил привлечен Александър К., на 15 г., за това, че на 11.10.2025 г. в гр. Пловдив като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, по хулигански подбуди, е причинил на Димитър И., на 13 г., лека телесна повреда без разстройство на здравето – престъпление по НК.
В хода на разследването са разпитани свидетели, назначена и извършена е и съдебно-медицинска експертиза. Установено е, че Александър К. е нанесъл побой на пострадалия, без преди това да е бил предизвикан по какъвто и да било начин от него.
На обвиняемия е взета мярка за неотклонение "Надзор на инспектор - Детска педагогическа стая“ в 03 РУ при ОД на МВР-Пловдив.
Разследването по случая продължава.
