13-годишно момче пребито до кръв в Пловдив, говори майка му
Автор: Ивет Калчишкова 13:20
© Plovdiv24.bg
13-годишният Димитър И. от Пловдив е бил жестоко пребит в петък вечерта от 15-годишен младеж в квартал "Гагарин“, сподели пред репортер на Plovdiv24.bg майката на момчето. 

"Синът ми бе доведен от негови приятели вкъщи. Той беше с 2 затворени очи, пълни с кръв, подут и със синини по цялото тяло. Веднага се обадих на 112."

До минути в дома на семейството са пристигнали полиция и линейка. Момчето е било откарано в спешното на УМБАЛ "Свети Георги" и над 5 часа е бил преглеждан от медиците. В ранните часове на събота е отишъл в полицията на разпит. 

МВР установява, че побойникът е 15-годишният Александър, ученик в училище "Никола Вапцаров“. Двамата с Димитър се познават от квартала, но не са приятели.

"Онази вечер го е търсил нарочно. Твърди, че някой му бил казал, че синът ми е разпространявал снимки на бившата му приятелка“, споделя майката.

По думите ѝ, Александър не просто е пребил сина й, а и е заснел побоя с телефона си, докато нанасял ударите.

"Приятелите на Митко не са посмели да се намесят, защото ги е било страх, че ще посегне и на тях. След като приключил, му казал: "Само да се оплачеш в полицията – ще стане по-лошо". Александър не отрича думите си и пред майката на момчето е изразил възмушение, че трябва да виси в полицията за нещо такова. 

Пред органите на реда той се е явил без телефон и е отрекъл видеото да съществува.

Майката на Димитър твърди, че това не е първият случай на агресия от страна на същото момче. "Преди време го заля с урина пред други деца в парк "Надежда“, за да го изложи. Тогава му забраних да ходи там, но явно това не го е спряло.“

След инцидента биячът е бил задържан за 24 часа. Родителите твърдят, че той е познат е на 3-то РПУ, както и на Закрила на детето.

"Когато го освободиха, в двора на полицията се срещнахме с майка му и него. Той се държа невъзпитано, надменно и без капка съжаление. Като видя снимките на сина ми, майка му му направи забележка, а той беше на косъм да удари и нея“, казва жената.

Димитър все още се намира в болница. От лечебното заведение са казали на майката, че няма вътрешни увреждания, но до вчера е бил на системи.

"Иска всеки ден да го карам и прибирам от училище в бъдеще. Казва, че го е страх за живота му", допълва притеснената майка. 

Семейството се страхува, че след като нападателят е освободен, може да последва нова саморазправа.

"Той е част от агитката на един от пловдивските отбори. Дори и да не е той, може следващия път да е негов приятел. Днес моето дете е в болница, утре може да е детето на друг“.

Случаят поставя отново въпроса за нарастващата агресия сред непълнолетните. Майката на пострадалия настоява за сериозно наказание и бърза реакция от институциите.


Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
За бияча: "Той е част от агитката на един от пловдивските отбори" - за тия дето няма да прочетата статията след заглавието. 100 милиона за тия дегенерати се изсипаха!!!
+1
 
 
"а той беше на косъм да удари и нея" т`ва ако съм му баща и ако се случи няма да го намерят. Егати деградителите келеши където растят .
0
 
 
Сложете една снимка да въпросния бияч. Може на някой да му допадне....
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

