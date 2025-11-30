ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадин Димитров: Ще е приказно!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:09
©
виж галерията
Коледният дух вече се усеща по улиците на Пловдив! Градът се подготвя за празниците с множество събития и забавления за малки и големи. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Тази година базарът “Коледа в Пловдив" обещава много изненади и вълнуваща програма. Най-малките посетители ще могат да се повозят на асансьора на Дядо Коледа и да изпратят своите писма до него чрез специална пощенска кутия.

Украсата на града вече е в ход. Блестят квартал “Капана", ул. “Райко Даскалов" (Малката Главна) и част от Цар-Симеоновата градина, благодарение на спечелен проект и инициативата Капана фест. А базарът в Капана, който ще отвори врати на 17 декември, обещава истинска празнична магия.

Любителите на зимните забавления могат да се насладят на ледената пързалка с площ от 5350 кв.м., която ще отвори на 2 декември от 11 часа.

Днес се довършва украсата по Главната улица, а утре, от 18:00 часа, ще светне празничната елха, която тази година е още по-голяма и впечатляваща.

Тържеството ще включва изпълнение на Хора на пловдивските момчета “Стефка Благоева", празнична заря и чудесно настроение. След това всички ще могат да се насладят на концерта на Дара Екимова на базара “Коледа в Пловдив".

"Градът ни е готов да посрещне празниците с топлина, светлини и радост за цялото семейство!", така завършва кметът своята публикация в социалните мрежи.


-1
 
 
Коцко, ела на протеста! Бойко и Делян ни тормозят! Помогни ни!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

