ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Протест и шествие срещу Бюджет 2026 в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:14Коментари (0)14
©
Пловдив се присъединява към гражданската мобилизация за справедлив бюджет на страната. На 1 декември граждани ще излязат на протест на площад "Съединение“, след което шествие ще премине по Главната улица на града.

Инициативата е част от национална кампания за по-справедлив Бюджет 2026, която вече се провежда в столицата. Организаторите призовават пловдивчани да се присъединят и да покажат, че и в града под тепетата има будно гражданско общество, което няма да приеме бюджет, ощетяващ хората, бизнеса и публичните услуги.

Протестът ще започне в понеделник, 1 декември, в 18:15 ч. на площад "Съединение“. От 19:30 ч. е предвидено шествие по Главната улица.

"Докато Пловдив мърмори за "шопите“, София е на улицата и се бори за това вашите джобове да не са празни догодина. На 1 декември заставаме рамо до рамо със столицата – солидарни и обединени“, казват организаторите.

Гражданите настояват за преработване на Бюджет 2026 с реалистични разчети, прозрачност и социална защита, политики, които работят за гражданите, а не за партийни сделки

Организаторите канят на протеста всички, които не приемат сегашния проект на Бюджет 2026 и искат конкурентна икономика и справедливи доходи.


Още по темата: общо новини по темата: 247
30.11.2025 Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените, но така никак не ми става спокойно на душата
29.11.2025 Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през последните години
29.11.2025 Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
29.11.2025 Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии" 
29.11.2025 Борисов към ПП-ДБ: Аз когато съм се бил, те са играли балет 
29.11.2025 Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Дарителската акция пред "Кауфланд" и Лекси надмина всички очакван...
09:12 / 30.11.2025
Костадин Димитров: Културата държи Пловдив жив
08:51 / 30.11.2025
Днешният рожденик: Всички културни пловдивчани са чували за него!...
20:06 / 29.11.2025
Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
17:31 / 29.11.2025
Водородни двигатели - световен принос на учени от Пловдив
16:59 / 29.11.2025
Сигнал: Ако срещу това лице не се предприемат незабавни действия,...
14:32 / 29.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
09:09 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Бюджет на Пловдив за 2025 година
Студентски празник
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема свързана с "Величие"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: