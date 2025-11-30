Протест и шествие срещу Бюджет 2026 в Пловдив

© Пловдив се присъединява към гражданската мобилизация за справедлив бюджет на страната. На 1 декември граждани ще излязат на протест на площад "Съединение“, след което шествие ще премине по Главната улица на града.



Инициативата е част от национална кампания за по-справедлив Бюджет 2026, която вече се провежда в столицата. Организаторите призовават пловдивчани да се присъединят и да покажат, че и в града под тепетата има будно гражданско общество, което няма да приеме бюджет, ощетяващ хората, бизнеса и публичните услуги.



Протестът ще започне в понеделник, 1 декември, в 18:15 ч. на площад "Съединение“. От 19:30 ч. е предвидено шествие по Главната улица.



"Докато Пловдив мърмори за "шопите“, София е на улицата и се бори за това вашите джобове да не са празни догодина. На 1 декември заставаме рамо до рамо със столицата – солидарни и обединени“, казват организаторите.



Гражданите настояват за преработване на Бюджет 2026 с реалистични разчети, прозрачност и социална защита, политики, които работят за гражданите, а не за партийни сделки



Организаторите канят на протеста всички, които не приемат сегашния проект на Бюджет 2026 и искат конкурентна икономика и справедливи доходи.