Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви старта на мобилното приложение за автобусите в градския транспорт на Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Припомняме, че миналата седмица доброволци упрекнаха общинската управа, че е спряла GPS данните за придвижването на автобусите в града. Тогава кметът Димитров обяви, че се подготвя общинско приложение, което вече е факт.

След регистрация и профил в приложението пътниците ще могат да си закупят билети онлайн. Може да се зададе начална и крайна точка, а приложението препоръчва номер на автобус и упътва до близка спирка.

Ето какво сподели кметът:

Градският транспорт на Пловдив е видим! Не на едно, а на няколко места. Първо искам да благодаря на Милен Божиков, който е създател на livetransport.eu. Бяхме в контакт с него тези дни покрай предоставянето на данните от системата за проследяване на автобусите. Предложих му реализация в Община Пловдив и ще се радвам през лятото, когато му свършат ангажиментите с обучението в чужбина, да ни бъде в помощ. Млади и способни хора ни трябват.

Другата добра новина е, че по наша заявка е готово и приложението, свободно за сваляне в App Store и Google Play: Градски Транспорт Пловдив. Приложението е пилотен, тестови проект. Пловдивчани могат да избират кое от двете да ползват за информация. Добре дошли са и други предложения. Работим и по това тази информация да бъде видима по таблата на спирките.

