Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви старта на мобилното приложение за автобусите в градския транспорт на Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Припомняме, че миналата седмица доброволци упрекнаха общинската управа, че е спряла GPS данните за придвижването на автобусите в града. Тогава кметът Димитров обяви, че се подготвя общинско приложение, което вече е факт.
След регистрация и профил в приложението пътниците ще могат да си закупят билети онлайн. Може да се зададе начална и крайна точка, а приложението препоръчва номер на автобус и упътва до близка спирка.
Ето какво сподели кметът:
Градският транспорт на Пловдив е видим! Не на едно, а на няколко места. Първо искам да благодаря на Милен Божиков, който е създател на livetransport.eu. Бяхме в контакт с него тези дни покрай предоставянето на данните от системата за проследяване на автобусите. Предложих му реализация в Община Пловдив и ще се радвам през лятото, когато му свършат ангажиментите с обучението в чужбина, да ни бъде в помощ. Млади и способни хора ни трябват.
Другата добра новина е, че по наша заявка е готово и приложението, свободно за сваляне в App Store и Google Play: Градски Транспорт Пловдив. Приложението е пилотен, тестови проект. Пловдивчани могат да избират кое от двете да ползват за информация. Добре дошли са и други предложения. Работим и по това тази информация да бъде видима по таблата на спирките.
Може да разгледате подробно приложението на следния линк.
Още от Институции
Лекари от Пловдив: Промяната на температурите и смяната на часовото време оказват негативно влияние върху сърцето
09:09
Пловдив обновява сърцето на Античния театър: Сигурност и нова визия привлича още повече артисти
28.03
Продават на търг триетажна складова база в Пловдив заради дългове от близо половин милион евро
28.03
Докъде ни е стигнала наглостта, пита жител на град Пловдив
22:34 / 29.03.2026
Нов проблем пред безработния с луксозен автомобил и скъп имот, ар...
21:56 / 29.03.2026
Илица Даскалова от Пловдив: Много е тънка разликата между "Осанна...
21:35 / 29.03.2026
В Пловдив обявиха стотици свободни работни места
20:02 / 29.03.2026
Шофьор: Загубиха ми 15 минути, абсолютно отбиване на номера!
19:49 / 29.03.2026
Кражба от двор на детска ясла в Пловдив
19:17 / 29.03.2026
един тракиец
на 29.03.2026 г.
Приложението е трагично. Няма обновяване, няма номера на рейсове, няма посока на движение. Една карта с няколко маркера за рейсове, които не се движат. Това ли е резултата от усвоени 20+ милиона лв и години работа? Един студент направи по-добро и то без плащане.
николай стоицев
на 29.03.2026 г.
Трябва да е видимо и началото на работния ден на шофьора на съответния автобус , за да може всеки след като види , че то е надвишило 8 часа да решава сам дали да рискува живота си качвайки се при този шофьор ! А също така да изпрати сигнал до инспекцията по труда !
tikom
на 28.03.2026 г.
А по булевардите кога ще станат видими?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!