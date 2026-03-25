Община Пловдив подготвя свое приложение, което да показва в реално време информация относно градския транспорт и пристигането на автобусите по спирките, съобщи кметът Костадин Димитров пред репортер на Plovdiv24.bg.

"Преди няколко дни възложихме на външна фирма да подготви приложение, което вече е готово и в момента е за одобрение през Android и Аpple. След като те го одобрят, това приложение ще е видимо за пловдивчани", каза той. 

Кметът коментира спирането на информацията към безплатно приложение, показващо къде се намират автобусите на Пловдив. След като няколко дни подред информацията за Пловдив бе публична, днес тя бе ограничена за потребителите.

"Тези приложения не са официално разработени и нямат точни данни. Ще обсъждаме дали да пуснем данните към безплатни приложения, които не показват коректна информация, или да изчакаме нашето. Тези дни имаме много атаки върху сърварите, които пускат данните на GSP системата и за да спрат тези атаки, вчера е спрян достъпът. Ние го виждаме, но сме го спрели към външни лица. Въпросното приложението е на един студент в София и там също има липса на данни."

Кметът Димитров допълни, че ще пуснат информацията към приложението на младежа, щом то помага на жителите на Пловдив.

"Не искам да спираме нищо, което е в полза на града ни", категоричен бе той.