Община Пловдив подготвя свое приложение, което да показва в реално време информация относно градския транспорт и пристигането на автобусите по спирките, съобщи кметът Костадин Димитров пред репортер на Plovdiv24.bg.
"Преди няколко дни възложихме на външна фирма да подготви приложение, което вече е готово и в момента е за одобрение през Android и Аpple. След като те го одобрят, това приложение ще е видимо за пловдивчани", каза той.
Кметът коментира спирането на информацията към безплатно приложение, показващо къде се намират автобусите на Пловдив. След като няколко дни подред информацията за Пловдив бе публична, днес тя бе ограничена за потребителите.
"Тези приложения не са официално разработени и нямат точни данни. Ще обсъждаме дали да пуснем данните към безплатни приложения, които не показват коректна информация, или да изчакаме нашето. Тези дни имаме много атаки върху сърварите, които пускат данните на GSP системата и за да спрат тези атаки, вчера е спрян достъпът. Ние го виждаме, но сме го спрели към външни лица. Въпросното приложението е на един студент в София и там също има липса на данни."
Кметът Димитров допълни, че ще пуснат информацията към приложението на младежа, щом то помага на жителите на Пловдив.
"Не искам да спираме нищо, което е в полза на града ни", категоричен бе той.
malivas
преди 36 мин.
За съжаление приложението не дава точна информация. Предполагам е въведена информация за движението на автобусите съгласно разписанието. Но както се досещате има разминаване в това, как реално се движат автобусите.
otKi4uka
преди 37 мин.
Е,И!? Какво като има приложение? Хората няма да чакат в неизвестност, а ще знаят, че автобусът ще дойде не след 20 минути, както е по разписание, а след час и двайсет минути! Кога ще видим реални действия за подобряването на градския транспорт? Защо ми е приложение,при положение че автобусът БИ ТРЯБВАЛО да дойде до 20 мин????
един тракиец
преди 59 мин.
На всички граждани им върши работа приложението, само на кмета не. Лошо е, когато гражданите правят сами, повече от кмета и неговите “обществени поръчки” .
