Тестовото приложение на община Пловдив, което ще показва в реално време информация относно градския транспорт и пристигането на автобусите по спирките, ще бъде пуснато в близките дни. Още вчера кметът Костадин Димитров сподели първо пред репортер на Plovdiv24.bg за бъдещата иновация, а днес даде й повече подробности. В момента то се легализира от Android и Аpple и след като те го одобрят, това приложение ще е видимо за пловдивчани.
Той уточни, че тепърва ще бъде публикувана обществена поръчка и ще се избере фирма, която да изготви официалния вариант и да носи отговорност за публикуваната информация.
Кметът Димитров разясни, че се работи интензивно и по синхронизирането на информацията и към таблата на спирките. По думите му до преди няколко месеца таблата са давали прогнозна информация, която често се е различавала.
"Работим да имаме точна и актуална информация на таблата", категоричен бе той.
Драгомир Божков, представител на фирмата, която поддържа данните от GPS системата, каза, че общината прави организиран опит да съживи системата за движение на автобусите.
"Това е сложен процес и не е възможно някой да сложи едни данни в едни сайт и да каже - това е панацея. Общината работи и правят тестове и системата дава данните. Синхронизира се с 350 табла", допълни още той.
Общината: Работим да имаме точна информация на таблата, а също и по ново приложение
Garule
преди 4 ч. и 0 мин.
Кмете ти като ползваш някоя услуга у вас пи три пъти ли плащаш за нея ?
един тракиец
преди 4 ч. и 0 мин.
Какво противоречие в изявлението: има приложение, което е публикувано, но кметът тепърва ще пуска поръчка и харчи пари за него. Имаше система за десетки милиона (с табла, джипиеси, таксиване и прочие), но тепърва щели да правят нещо и да пускат таблата. Какво сте работили по това до сега???
