Нова интрига се заформя в кандидатските листи на влизащите в 52-ия парламент политически сили - кой ще представлява съответната формация. Личните преференции имат странното качество да разместят подредбата и да изстрелят напред поставени на по-задна позиция кандидати, показва проверка на Plovdiv24.bg.

Водачът на "Прогресивна България" Владимир Николов получава рекордните 12 018 преференции от хартиения и машинния вот. Размествания на листата не се очакват, тъй като прагът е около 5000 лични предпочитания. Това означава, че в парламента влизат още Катя Стайкова, Петър Тодоров, Стефан Свиленов, Даниела Николова – Кършева, Нели Карабахчиева и Христо Симеонов.

При "Продължаваме промяната - Демократична България" със сигурност ще има разместване. Водачът Асен Василев е с 5126 преференции. Поставеният под №8 Чило Попов събира 2803 лични гласа и измества втория Манол Пейков, който получава 2232 префереции. Ако Василев влезе в парламента от родния Хасково, тогава Попов и Пейков ще седят един до друг на депутатските банки.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов получава 5745 преференции. Вторият мандат вероятно ще е за бившия правосъден министър Георги Георгиев. Ако Борисов се откаже от Пловдив, в парламента ще отиде и Красимир Терзиев.

Последният, 12-ти мандат от Пловдив-град, вероятно ще е за "Възраждане", чийто водач Ангел Георгиев получава 1082 лични гласа.

До края на седмицата трябва да стане ясно поименно кои ще са пловдивските народни представители в бъдещия парламент.