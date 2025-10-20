ИЗПРАТИ НОВИНА
Кога ще отвори врати Музеят на ютията - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 13:12Коментари (0)185
© РЕМ - Пловдив
Един по-различен музей ще отвори врати в Пловдив съвсем скоро. Това е Музеят на ютията. Той ще се намира в Къщата на ангелите, на ул. "Съборна" 22 в Стария град. Музеят ще разказва историята на този важен за живота уред. Очаква се това да бъде един нов, цветен, интерактивен музей, който ще показва различните ютии във времето.

Докъде стигна работата по подреждането и оформянето на експозицията на този музей ще ни каже Грозделина Георгиева, уредник в Регионалния етнографски музей в Пловдив.

И още: Късо кино във "Фарго“ вече представи един от филмите си за октомври – култовата анимация Happy Tree Friends.

Но какво още ще можем да видим до края на октомври ще ни каже Мартин Касабов, организатор.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


