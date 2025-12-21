Кметът на Асеновград: В "Селена" се родиха моите внуци, а д-р Ставрев е човек, който носи със себе си живот!

© Фейсбук През изминалата седмица не спира да се говори за АГ "Селена", но за съжаление поводът не е раждането на нов живот, а скандалите, които тресат болницата. В основата на тези скандали са над 3,2 млн. лева, взети от касата в кабинета на бившия вече управител д-р Ангел Ставрев. По случая прокуратурата в Пловдив повдигна обвинения срещу собственика на лечебното заведение Николай Йорданов. Кметът на Асеновград Христо Грудев използва социалната мрежа, за да сподели мнението си за д-р Ангел Ставрев, видя Plovdiv24.bg. Ето какво написа г-н Грудев на вчерашния голям празник-Игнажден:



"На Игнажден, по народната вяра, започват родилните мъки на Света Богородица.



Начало, което не идва тихо.



Начало, което носи болка, надежда и живот.



Днес мисля за д-р Ангел Ставрев – като човек, като лекар, като състудент и като приятел.



Защото ако има човек, когото бих искал първи да прекрачи прага ми на Игнажден, това е добрият лекар. Онзи, който е виждал началото на живота не в празник, а в отговорност. В страх. В тишина преди първия плач.



АГ клиника "Селена“ е място, в което са се родили хиляди деца. Там се родиха и моите внуци. Това не е спомен, а благодарност, която се носи цял живот.



С Ангел не се виждаме често. Но знам – когато стане трудно, той е на линия.



Не с шум, а с присъствие. С опит, който тежи. С решения, които се взимат за секунди и остават завинаги.



Той е сред големите акушер-гинеколози в България. Създал и развил една от най-големите АГ болници в страната. Но по-важното – оставил път. Път, по който днес вървят и децата му – син акушер-гинеколог и дъщеря ембриолог. Продължение не по име, а по смисъл.



Този текст не е защита.



Той е уважение.



И човешко присъствие.



Защото лекарят, преди всичко, е човек.



А на Игнажден си пожелавам първият, който прекрачи прага ми, да е човек като Ангел.



Такъв човек носи със себе си живот."