|Кметът на Асеновград: В "Селена" се родиха моите внуци, а д-р Ставрев е човек, който носи със себе си живот!
"На Игнажден, по народната вяра, започват родилните мъки на Света Богородица.
Начало, което не идва тихо.
Начало, което носи болка, надежда и живот.
Днес мисля за д-р Ангел Ставрев – като човек, като лекар, като състудент и като приятел.
Защото ако има човек, когото бих искал първи да прекрачи прага ми на Игнажден, това е добрият лекар. Онзи, който е виждал началото на живота не в празник, а в отговорност. В страх. В тишина преди първия плач.
АГ клиника "Селена“ е място, в което са се родили хиляди деца. Там се родиха и моите внуци. Това не е спомен, а благодарност, която се носи цял живот.
С Ангел не се виждаме често. Но знам – когато стане трудно, той е на линия.
Не с шум, а с присъствие. С опит, който тежи. С решения, които се взимат за секунди и остават завинаги.
Той е сред големите акушер-гинеколози в България. Създал и развил една от най-големите АГ болници в страната. Но по-важното – оставил път. Път, по който днес вървят и децата му – син акушер-гинеколог и дъщеря ембриолог. Продължение не по име, а по смисъл.
Този текст не е защита.
Той е уважение.
И човешко присъствие.
Защото лекарят, преди всичко, е човек.
А на Игнажден си пожелавам първият, който прекрачи прага ми, да е човек като Ангел.
Такъв човек носи със себе си живот."
