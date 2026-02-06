ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Анализът на тарифите на банките показва ясно очертана тенденция: все повече кредитни институции комбинират фиксирани такси с процент от теглената сума, което оскъпява по-големите тегления.
При теглене на пари от собствен банкомат най-изгодна остава Ти Би Ай Банк с дебитната карта Visa Neon. Клиентите ѝ могат да направят до две тегления месечно без такса, а всяко следващо струва 0,50 евро.
На второ място се нарежда Д Банк с фиксирана такса от 0,15 евро, следвана от БАКБ, която също предлага ниски и предвидими условия.
В средата на класацията попадат големите банки като ОББ, ЦКБ и УниКредит, където таксите вече включват и процент от сумата.
Най-неизгодни условия при този тип операция предлага Интернешънъл Асет Банк, която начислява процентна такса от 0,10% с минимален праг от 0,20 евро.
Теглене от банкомат на друга банка в България и ЕИП таксите скачат осезаемо
Разликите стават значително по-осезаеми при теглене от банкомат на друга банка. И тук Ти Би Ай Банк - Visa Neon заема първото място със същия модел на до две безплатни тегления месечно.
Следват Интернешънъл Асет Банк с фиксирана такса от 0,72 евро и ОББ, която комбинира 0,60 евро с допълнителни 0,1% от сумата. При ДСК, Fibank, Уникредит
таксата е 0.77 EUR. ЦКБ и Пощенска банка - 0,80 EUR.
Най-неблагоприятни условия предлага Инвестбанк, където тегленето от банкомат в ЕИП може да достигне 1 евро плюс 1% от теглената сума.
И в двете класации ясно се откроява тенденцията банките да добавят процентна компонента към стандартните такси. Това означава, че клиентите, които теглят по-големи суми наведнъж, ще усетят реално оскъпяване, особено при използване на банкомати извън собствената банкова мрежа.
